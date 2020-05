Gã đàn ông cao tay đi lại cùng lúc với 7 người đàn bà đang cô đơn

Các nạn nhân đã làm đơn tố cáo gửi Công an Trong số 7 nạn nhân của S, có người là nhân viên văn phòng, có người làm nghề buôn bán tự do, nhưng tất cả những người phụ nữ sập bẫy của S đều là những người mẹ đơn thân, họ đều có khát khao mong muốn xây dựng một tổ ấm. Khi đến với họ, S nói mình chưa có vợ con nhưng sau này khi mọi chuyện vỡ lở, những nạn nhân của S đã tìm tới tận nhà và biết S đã có vợ con, sống tại Thanh Oai, Hà Nội. Điều mà các bị hại băn khoăn là liệu có hay không sự bắt tay, cấu kết của các đối tượng trên trang mạng xã hội khi mà các thành viên đều hùa vào cùng S, bao che, tung hứng cho đối tượng này? Hiện chúng tôi đã hướng dẫn họ gửi đơn tố cáo tới Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội. Đơn vị này đã nhận đơn tố cáo và đang tiến hành điều tra xác minh hành vi của S.