Dựng hiện trường giả cái chết của cha vợ, không qua mặt được cảnh sát điều tra

Thứ Năm, ngày 15/07/2021 19:00 PM (GMT+7)

Gia đình từ chối giám định tử thi vì cho rằng nạn nhân tự té nhưng đã không qua mặt cơ quan điều tra.

Đến chiều nay (15-7), nguồn tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Bình Thuận cho biết, nghi can P.T.H (trú huyện Mỹ Tú, Sóc Trăng) đã bước đầu thừa nhận là thủ phạm gây ra cái chết của cha vợ là ông Nguyễn Văn T. (53 tuổi, ngụ xã Vũ Hòa, huyện Đức Linh).

Cơ quan điều tra phối hợp VKS khám nghiệm hiện trường.

Trước đó, vào lúc 0h30 ngày 15-7, Công an huyện Đức Linh nhận được tin báo về một vụ chết người xảy ra trên địa bàn đã cử lực lượng xuống hiện trường.

Cụ thể vào tối 14-7, con gái ông T. phát hiện cha nằm bất động ở khoảng sân phía trước nhà, trên áo và nền đất có nhiều vết máu. Người nhà đã đưa ông T. đi cấp cứu tại Bệnh viên Đa khoa khu vực Nam Bình Thuận nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong.

Qua điều tra ban đầu Công an huyện Đức Linh xác định vào đêm 14-7, ông T. có tham gia cuộc nhậu và hát karaoke với nhiều người. Gia đình lúc đầu từ chối giám định tử thi và cho rằng ông T. tự té ngã trúng vật nhọn.

Từ tình tiết mâu thuẫn này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Bình Thuận phối hợp với Công an huyện Đức Linh thuyết phục gia đình mổ tử thi; lấy lời khai những người liên quan. Sau đó công an xác định trong cuộc nhậu còn có P.T.H (con rể ông T.).

Bước đầu H. khai nhận, vào chiều 14-7, H. nhậu với cha vợ và một vài người bạn. Đến 19h30, sau khi kết thúc cuộc nhậu, mọi người về hết thì giữa H. và ông T. xảy ra mâu thuẫn. Ông T. đã chửi bới và cầm cây sắt nhọn đuổi đánh.

Hiếu bỏ chạy ra sân thì ông T. đuổi theo và tự vấp ngã khiến cây sắt đâm bị thương, H. và vợ đưa cha đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Đến chiều nay, sau khi thu thập hung khí, giám định tử thi xác định cơ chế hình thành vết thương và sau nhiều giờ đấu tranh, bước đầu H. đã thừa nhận do tức giận vì cha vợ xúc phạm nên dùng hung khí đâm.

Thấy nạn nhân bị thương nặng, H. và vợ đưa đi cấp cứu và bàn bạc thống nhất khai do cha vợ tự té.

Hiện cả hai vợ chồng H. đã được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận di lý về TP Phan Thiết để tiếp tục điều tra.

