Dùng ảnh khỏa thân của bạn gái để tống tiền

Thứ Sáu, ngày 05/03/2021 10:18 AM (GMT+7)

Bị cáo nhắn tin vòi tiền từ huyện Bình Chánh, TP.HCM rồi qua quận 5 nhận tiền; vậy cơ quan tố tụng quận 5 hay huyện Bình Chánh có thẩm quyền xử lý hình sự bị cáo?

Mới đây, TAND huyện Bình Chánh, TP.HCM đã hoãn xử vụ án Trương Gia Bảo cưỡng đoạt tài sản để trao đổi ý kiến về thẩm quyền xét xử. Nội dung vụ án thì khá đơn giản nhưng thẩm quyền tố tụng giữa hai địa phương là huyện Bình Chánh hay quận 5 thì vẫn còn có ý kiến khác nhau.

Gửi ảnh khỏa thân, hậu quả khôn lường

Theo hồ sơ, từ tháng 9-2017, Trương Gia Bảo (sinh ngày 5-5-2000, nghề nghiệp làm thuê) sử dụng Facebook “Nguyễn Hùng” nhắn tin làm quen với em D. (lúc này vừa tròn 16 tuổi). Khi hai bên chính thức yêu thương nhau, D. bắt đầu gửi ảnh khỏa thân của mình cho Bảo xem.

Một ngày, Bảo ở nhà trọ tại ấp 3A, xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh. Đang lang thang trên Facebook thì Bảo phát hiện một việc “chấn động”, đó là D. không chỉ khoe ảnh với một mình Bảo. Bảo tá hỏa vì lâu nay cứ tưởng mình là người duy nhất được người yêu trao gửi những hình ảnh riêng tư.

Bảo bèn tạo một tài khoản mới tên “Nguyễn Hoàng” để thử lòng người yêu. Sau khi nhắn tin qua lại vài lần, D. lại gửi ảnh khỏa thân cho tài khoản Facebook “Nguyễn Hoàng”.

Ảnh minh họa

Bảo lên cơn ghen và nghĩ cách trả đũa rất lạ. Thông qua tài khoản Facebook “Nguyễn Hoàng”, Bảo yêu cầu D. đưa 4 triệu đồng, nếu không thì số ảnh khỏa thân của D. sẽ tràn ngập mạng xã hội.

Bị bắt quả tang khi nhận tiền

D. hết hồn, bèn có sao kể vậy cho Bảo nghe. Lúc này, Bảo mới động viên D. yên tâm, Bảo sẽ phụ thêm tiền, đồng thời sẽ nói chuyện với chủ Facebook “Nguyễn Hoàng” để giải quyết.

Sau đó, Bảo dùng hai tài khoản “Nguyễn Hùng” và “Nguyễn Hoàng” để nhắn tin qua lại. Hai Facebook thống nhất: “Nguyễn Hoàng” không đăng ảnh khỏa thân của em D. lên mạng nếu có… 4 triệu đồng. Bảo chụp màn hình cho D. xem. Sau đó, D. nhiều lần chụp ảnh mã thẻ cào nạp tiền điện thoại di động gửi cho Bảo để Bảo “gửi cho Nguyễn Hoàng”.

Một lần Bảo nạp tiền không thành nên hai bên gây lộn, Bảo hiện nguyên hình và nói ra toàn bộ sự thật. Cả hai chia tay nhưng Bảo vẫn tiếp tục nhắn tin đe dọa, yêu cầu chuyển tiền. D. năn nỉ mãi không được nên đành phải lần nữa chuyển mã thẻ cào.

Ăn quen nhịn không quen, sau đó Bảo tiếp tục vòi vĩnh. Hết chịu đựng nổi, D. phải nói rõ với gia đình. Gia đình D. bèn ra tay để bảo vệ con em mình.

Trưa 31-3-2018, Bảo chạy xe đến một điểm hẹn ở phường 14, quận 5 để nhận 100.000 đồng do D. nói đưa trực tiếp. Khi Bảo đang nhận thì người nhà của D. khống chế, giao Bảo cho công an phường.

Có sự tranh chấp về thẩm quyền tố tụng

Vụ việc được Công an quận 5 chuyển đến Công an huyện Bình Chánh để xử lý theo thẩm quyền. Công an huyện Bình Chánh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bảo về tội cưỡng đoạt tài sản. Số tiền Bảo đã chiếm đoạt của D. được xác định là 1,05 triệu đồng.

Sau đó, Công an huyện Bình Chánh tạm đình chỉ điều tra vụ án, tạm đình chỉ điều tra bị can, đồng thời ra lệnh truy nã đối với Bảo.

Vụ án được phục hồi điều tra ngày 9-10-2020 khi Bảo đầu thú.

Bảo đòi tiền ở huyện Bình Chánh, đã lấy được nhiều lần nhưng chưa bị phát hiện. Lần cuối bị hại hẹn đến quận 5 giao tiền, sau đó Bảo bị bắt tại quận 5. Chính vì chi tiết này mà ban đầu giữa cơ quan tố tụng hai địa phương có sự không thống nhất về thẩm quyền giải quyết vụ án.

Hồ sơ vụ án được chuyển qua lại giữa quận 5 và huyện Bình Chánh. Sau cùng, hai địa phương xin ý kiến cơ quan tố tụng cấp trên. Cả VKSND TP.HCM và Công an TP.HCM đều thống nhất quan điểm thẩm quyền thuộc về huyện Bình Chánh. Do đó, cơ quan điều tra (CQĐT) và VKSND huyện Bình Chánh đã khởi tố, điều tra, truy tố và chuyển hồ sơ qua tòa.

TAND huyện Bình Chánh đã lên lịch xét xử vào ngày 27-1 vừa qua nhưng sau đó phải hoãn xử để trao đổi ý kiến về thẩm quyền xét xử như đã nói.

Thẩm quyền tố tụng thuộc quận 5 Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, nhiều luật sư cho rằng thẩm quyền giải quyết vụ án này thuộc quận 5. Các luật sư lập luận: Khoản 4 Điều 163 BLTTHS quy định: Cơ quan điều tra có thẩm quyền điều tra những vụ án hình sự mà tội phạm xảy ra trên địa phận của mình. Trường hợp tội phạm được thực hiện tại nhiều nơi khác nhau… thì việc điều tra thuộc thẩm quyền của cơ quan điều tra nơi phát hiện tội phạm, nơi bị can cư trú hoặc bị bắt. Mục 8 Quy chế 45/2019 phối hợp liên ngành trong công tác điều tra, truy tố, xét xử án hình sự theo các quy định của BLTTHS 2015, của Công an, VKSND, TAND TP.HCM thì vụ án này thuộc thẩm quyền thụ lý toàn bộ của cơ quan tố tụng nơi phát hiện bị can đầu tiên - tức quận 5. Chỉ tách, chuyển án khi phát sinh tội danh mới hoặc có thêm đồng phạm mới. Tuy nhiên, cũng có số ít có quan điểm cho rằng thẩm quyền tố tụng thuộc huyện Bình Chánh. Những người này cũng viện dẫn Điều 163 BLTTHS 2015 nhưng với lập luận rằng “cơ quan chức năng huyện Bình Chánh thụ lý giải quyết chung là bình thường. Bởi lẽ bị cáo đã thực hiện hành vi phạm tội ở huyện Bình Chánh nhiều lần rồi. Bị cáo cư trú ở huyện Bình Chánh, nhắn tin cưỡng đoạt tiền cũng ở huyện Bình Chánh”...

