Động lắc "Hồi Xuân" hoạt động dưới tầng hầm suốt thời gian dịch COVID-19

Thứ Hai, ngày 07/09/2020 16:00 PM (GMT+7)

Đội 4, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Hà Nội phối hợp với Công an huyện Phúc Thọ vừa triệt phá động lắc hoạt động không phép dưới vỏ bọc của quán karaoke Hồi Xuân, có địa chỉ tại xã Hiệp Thuận, huyện Phúc Thọ, Hà Nội.

Lê Thị Nhung

Liên quan đến vụ án trên, ngày 7/9, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự Lê Thị Nhung (SN 1999, HKTT tại xã Quảng Châu, TP Sầm Sơn, Thanh Hóa) là nhân viên của quán về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, thực hiện Kế hoạch của Công an TP Hà Nội về triển khai đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT trên địa bàn Thủ đô trong thời gian diễn ra các hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn của cả nước, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Hà Nội đã tập trung nắm tình hình địa bàn; chủ động phòng ngừa, đấu tranh trấn áp loại tội phạm mua bán, chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy trong các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT.

Qua công tác quản lý địa bàn, Đội 4, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Hà Nội đã phát hiện quán karaoke Hồi Xuân, hoạt động không phép, vi phạm quy định tập trung đông người trong thời gian chống dịch COVID-19; tổ chức, chứa chấp cho khách đến quán sử dụng ma túy tổng hợp. Từ thông tin thu thập được, các trinh sát Đội 4 đã báo cáo lãnh đạo Phòng CSĐT tội phạm về ma túy tập trung lực lượng trinh sát, nắm tình hình về hoạt động của quán.

Chỉ huy Đội 4, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Hà Nội cho biết: Để đối phó với hoạt động của lực lượng chức năng, các đối tượng trong ổ nhóm hoạt động với thủ đoạn hết sức tinh vi. Ngoài hệ thống cửa sắt kiên cố, chủ nhà còn lắp đặt hệ thống camera giám sát quanh nhà và bố trí người cảnh giới ngày và đêm. Tầng 1 được sử dụng làm dịch vụ karaoke và massage, tầng 2 lén lút tổ chức hoạt động bay lắc. Trong quán cùng lúc thuê nhiều nhân viên nữ vừa tẩm quất massage cho khách, vừa tổ chức bay, lắc khi họ có nhu cầu. Các trường hợp sau sử dụng ma túy được bố trí ăn, ngủ ngay tại quán...

Từ các thông tin thu thập được, Đội 4 đã xây dựng kế hoạch triệt phá tụ điểm sử dụng trái phép chất ma túy trên.

Hồi 22h30 ngày 3/9, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy phối hợp cùng Công an huyện Phúc Thọ và các đơn vị nghiệp vụ của Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức kiểm tra quán karaoke Hồi Xuân; phát hiện 2 phòng đang mở nhạc mạnh, có khách “bay lắc” sử dụng trái phép ma túy tổng hợp với tổng số 20 đối tượng gồm 7 nam, 13 nữ.

Cụ thể tại tầng 1, khu vực lễ tân có 2 đối tượng nam giới; tại phòng VIP 1 ở tầng hầm có 3 đối tượng (2 khách nam; 1 nhân viên nữ) kiểm tra phòng phát hiện thu giữ 1 đĩa sứ, 1 thẻ nhựa, 1 tẩu hút đều dính tinh thể màu trắng, giám định kết luận là Ketamine.

Tại phòng VIP 3, tầng hầm có 3 đối tượng (3 nhân viên nữ), kiểm tra phòng phát hiện, thu giữ 1 tẩu hút tự tạo, 1 thẻ nhựa đều dính tinh thể màu trắng, giám định kết luận là Ketamine; tại khu vực phòng Massage số 2, tầng 2, có 6 đối tượng (3 khách nam, 3 nhân viên nữ); tại khu vực phòng ngủ - tầng 2, có 6 nhân viên nữ

Quá trình đấu tranh, khách và nhân viên sử dụng trái phép chất ma túy khai đã mua số ma túy trên của Nhung. Căn cứ vào lời khai của đối tượng, Đội 2 đã tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nhung; phát hiện, thu giữ 1 đầu thu camera; 1 túi nilon chứa tinh thể cùng nhiều tang vật có liên quan. Tại cơ quan điều tra, bước đầu Nhung khai đã làm thuê tại quán Hồi Xuân từ 2 năm nay. Vì hám lời, đối tượng đã tham gia bán trái phép chất ma túy thu lời bất chính khoảng 20 triệu đồng một tháng.

Quá trình đấu tranh, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã làm rõ vai trò của từng đối tượng là quản lý, nhân viên và khách sử dụng ma túy; ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Thị Nhung về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Hiện Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Hà Nội phối hợp với Công an huyện Phúc Thọ đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân của vụ án.

