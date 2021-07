Điều tra vụ người đàn ông tử vong nhiều ngày trong phòng khóa cửa

Thứ Năm, ngày 08/07/2021 20:00 PM (GMT+7)

Khi lực lượng công an cùng người dân phá khóa cửa vào nhà, ông C. đã tử vong. Đồ đạc trong nhà vẫn còn nguyên vẹn, không thấy dấu hiệu của một vụ cướp tài sản.

Ngày 8/7, Phòng pháp y Công an tỉnh Nghệ An, Công an huyện Tân Kỳ đang khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ một người đàn ông tử vong trong căn nhà khóa trái cửa .

Sáng cùng ngày, người dân địa phương phát hiện mùi hôi bất thường bốc ra từ nhà ông Nguyễn Ngọc C. (SN 1970), trú tại xóm Tân Yên, xã Tân Phú, huyện Tân Kỳ, nên lập tức báo cho cơ quan chức năng.

Hiện trường xảy ra vụ việc.

Khi lực lượng công an cùng người dân phá khóa cửa vào nhà, ông C. đã tử vong trong tư thế ngồi cạnh giường ngủ. Thi thể đã bốc mùi. Đồ đạc trong nhà vẫn còn nguyên vẹn, không thấy dấu hiệu của một vụ cướp tài sản.

Được biết, nạn nhân ở một mình, hay uống rượu. Hiện vụ việc được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/dieu-tra-vu-nguoi-dan-ong-tu-vong-nhieu-ngay-trong-phong-khoa-cua-a52...Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/dieu-tra-vu-nguoi-dan-ong-tu-vong-nhieu-ngay-trong-phong-khoa-cua-a520186.html