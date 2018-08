“Đánh ghen” giúp bạn, sát thủ 9X gây án mạng kinh hoàng

Thứ Ba, ngày 14/08/2018 15:30 PM (GMT+7)

Sau khi giúp bạn “đánh ghen”, Thi cầm dâm đâm tử vong người vào căn ngăn.

Đối tượng Thi (ngoài cùng bên trái) và đồng bọn.

Ngày 14/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, đơn vị đã khởi tố bị can Lê Thi (SN 1992, xã Tân Dân, huyện Khoái Châu tỉnh Hưng Yên) về tội “Giết người”, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thành Luân (SN 1997) và Nguyễn Văn Hòa (SN 1997, cùng ở xã Tân Dân) về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Theo điều tra, khoảng 22h ngày 4/8, sau khi dự sinh nhật anh Quang (ở xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu), anh Nam (SN 1999 ở xã Tân Dân) cùng anh Quang, anh Bùi Quang Huy (SN 1991), Hoàng Văn Trường (SN 2002), đều ở huyện Khoái Châu đến hội trại hè xã Tân Dân chơi.

Tối hôm đó, Hòa cùng Luân và Thi cũng có mặt ở trại hè. Dù chưa gặp mặt, nhưng qua hình ảnh trên Facebook và chiếc xe mô tô anh Huy điều khiển, Hoà phát hiện anh Huy chính là người đã từng buông lời tán tỉnh bạn gái của mình trước đó nên thấy rất khó chịu.

Trong lúc anh Huy đang đứng nói chuyện với nhóm bạn thì bất ngờ bị Lê Thi và Nguyễn Văn Hòa lao vào đấm đá túi bụi. Anh Huy bỏ chạy thì Thi quay vào trong sân trường gây sự và đánh anh Nam. Lúc này, anh Nguyễn Xuân Ngọc (ở xã Tân Dân, bạn anh Nam) đi đến nói với Thi “em nó đã bảo thế sao còn đánh nó” thì bị Thi đánh.

Thấy vậy, anh Lê Tiên Hoàng (SN 2003, trú tại xã Tân Dân) vào can ngăn cũng bị Hòa và Luân đánh nên phải bỏ chạy.

Sau khi được nhiều người can ngăn, anh Ngọc và một số nam nữ thanh niên đi ra ngoài khu vực cổng trường, Thi và anh Nam cũng đi theo sau anh Ngọc. Tuy nhiên, Thi bất ngờ cầm dao nhọn lao đến đâm vào vùng lưng anh Ngọc khiến nạn nhân ngã sấp xuống đường bê tông. Anh Ngọc đứng dậy đang khua khoắng tay thì Thi tiếp tục đâm vào vùng ngực anh Ngọc.

Thấy vậy, anh Nam dùng chân phải đạp vào người khiến Thi ngã ra dìa cỏ. Còn anh Ngọc bỏ chạy ra đến khu vực mép đường bê tông thì gục ngã. Dù được người dân đi cấp cứu nhưng anh Ngọc đã tử vong. Sau khi gây án, Thi, Hòa và Luân bỏ trốn.

Nhận được thông tin, Công an huyện Khoái Châu phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên vào cuộc điều tra, truy bắt các đối tượng. Sau khi cảnh sát vận động lần lượt Luân, Hòa và Thi đã ra đầu thú.