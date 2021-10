Dân bay “gãy cánh”

Thứ Năm, ngày 07/10/2021 21:00 PM (GMT+7)

Ngày 6-10, Công an quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) cho biết, vừa bắt tạm giam Hồ Duy Khánh (1982, trú P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn) về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Tang vật bị thu giữ của các “dân bay”.

Trước đó, bất chấp quy định phòng chống dịch COVID-19, Khánh tổ chức “tiệc” ma túy tại căn nhà số 33 đường An Thượng, P. Mỹ An cùng với 3 đối tượng khác. Khi các đối tượng đang “bay lắc”, lực lượng Công an ập vào bắt quả tang, thu giữ 1 đĩa sứ bên trên có dính chất bột màu trắng và 1 túi ni-lông chứa các tinh thể rắn được xác định là ma túy.

