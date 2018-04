Công an vào cuộc vụ thi thể khách nước ngoài chết hơn nửa tháng ở Phú Quốc

Thứ Năm, ngày 19/04/2018 16:20 PM (GMT+7)

Thi thể vị khách nước ngoài chết hơn nửa tháng đã được cơ quan chức năng huyện Phú Quốc chuyển vào cho Công an tỉnh Kiên Giang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Chiều 19-4, đại tá Lê Văn Mót, Trưởng Công an huyện Phú Quốc (Kiên Giang), cho biết sáng cùng ngày, công an huyện đã chuyển hồ sơ vụ thi thể người đàn ông quốc tịch Mỹ tử vong khoảng 20 ngày qua vẫn ở nhà xác tại Phú Quốc đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Thi thể vị khách nước ngoài nằm ở nhà xác Bệnh viện Đa khoa Phú Quốc. Ảnh trên Facebook

Theo đại tá Mót, đây là vụ việc liên quan đến người nước ngoài nên Công an huyện Phú Quốc không đủ thẩm quyền xử lý, phải chuyển về công an tỉnh.

Ngoài ra, một nguồn tin khác cho biết đến chiều 19-4, thi thể của người đàn ông này cũng đã được chuyển về TP Rạch Giá (Kiên Giang) để phục vụ điều tra.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, những ngày qua, trên mạng xã hội ở Phú Quốc xôn xao với hình ảnh một người đàn ông nước ngoài chết tại nhà nghỉ trên đường Lý Thường Kiệt đã nhiều ngày vẫn chưa được chôn cất.

Theo thông tin từ người đăng tải cho biết người đàn ông này tên là Mithel Michaenl Allaen King (58 tuổi; quốc tịch Mỹ). Ông Mithel Michaenl Allaen King không có việc làm ổn định, sang Phú Quốc thuê một nhà nghỉ để ở, khoảng 5-6 tháng rồi trở về nước.

Bác sĩ Trương Văn Hữu, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Phú Quốc, cho biết thi thể của người đàn ông nước ngoài này nằm ở bệnh viện khoảng 20 ngày qua.