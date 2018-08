Công an vào cuộc, phát hiện 9 cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm

Thứ Tư, ngày 22/08/2018 10:00 AM (GMT+7)

Sau khi báo chí phản ánh tình trạng mại dâm núp bóng quán cà phê ki-ốt, Công an TP.Thủ Dầu Một đã vào cuộc kiểm tra và phát hiện 9 cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm.

Một tiếp viên đang phục vụ khách.

Vào ngày 18/8, báo Người Đưa Tin đã đăng tải bài viết “Tinh vi mại dâm núp bóng quán cà phê ki-ốt” phản ánh về việc xuất hiện hàng loạt cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm tại một số địa bàn của TP.Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương).

Liên quan đến vấn đề này, trưa 21/8, đại diện Công an TP.Thủ Dầu Một cho biết, công an thành phố đã phối hợp cùng lực lượng công an phường kiểm tra một số quán cà phê trên địa bàn. Qua đó, phát hiện tổng cộng có 9 cơ sở kinh doanh cà phê có hoạt động nhạy cảm (chủ yếu là kích dục) trên địa bàn các phường Phú Tân, Phú Lợi, Phú Hòa (TP. Thủ Dầu Một).

Sau khi phát hiện, các cơ sở này đã bị cảnh cáo, xử phạt hành chính. Hiện Công an TP.Thủ Dầu Một tiếp tục kiểm tra, xử lý nếu phát hiện có vi phạm.

Trong quá trình thâm nhập để thực hiện bài viết "Tinh vi mại dâm núp bóng quán cà phê ki-ốt”, PV cũng ghi nhận được một số hình ảnh của các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm tại địa bàn TP.Thủ Dầu Một.

Một quán cà phê nhạy cảm.

Đêm xuống, quán cà phê sáng đèn chờ khách.

Dấu hiệu để nhận diện các quán cà phê có dịch vụ nhạy cảm là những bóng đèn nhiều màu sắc.

Dù trời mưa nhưng tụ điểm cà phê "đèn mờ" này vẫn hoạt động bình thường.

Cà phê "Tình Nhân" nhưng thực ra "tình nhân" là tiếp viên cùng khách làng chơi.

Bên trong nơi này là những hoạt động nhạy cảm.

Một quán cà phê với bảng hiệu gợi ý đi... "Dốc tình"

Bên trong một tiệm cà phê có dịch vụ "nhạy cảm".

Một tiếp viên đang đón khách vào quán cà phê nhạy cảm.

Hai ki-ốt hoạt động mại dâm núp bóng cà phê không có bảng hiệu.