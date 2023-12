Công an TP HCM bắt ông trùm Bùi Văn Tân

Hiện tại, Công an TP HCM tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ dấu hiệu lừa dối khách hàng, chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và các hành vi sai phạm khác trong toàn bộ hoạt động mua bán xe. Bên cạnh đó, công an phân loại vai trò, tính chất, mức độ sai phạm của các đối tượng có liên quan; làm rõ nguồn gốc của hơn 10.000 phiếu xuất xưởng và truy nguyên nguồn gốc xe mô tô đã được các đối tượng bán ra thị trường để phát hiện, xử lý triệt để các hành vi sai phạm. Theo công an, đây là phương thức thủ đoạn hoạt động phạm tội mới; lợi dụng sơ hở trong kiểm soát phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng phương tiện cơ giới đường bộ để mua bán. Việc này nhằm hợp thức hóa các phương tiện bị trộm cắp, chiếm đoạt hoặc không rõ nguồn gốc, không có giấy tờ hợp lệ...