Công an phá vụ trộm ôtô với thủ đoạn mới, rất tinh vi, người dân cần cảnh giác

Thứ Bảy, ngày 28/05/2022 11:00 AM (GMT+7) Chia sẻ

Ngày 27-5, Công an TP.Thủ Đức, TP.HCM cho biết, sau 2 tuần ròng rã điều tra truy xét, cảnh sát hình sự của quận đã vượt hàng nghìn km, đi xuyên suốt qua nhiều tỉnh, thành để điều tra, truy tìm dấu vết chiếc Ford Everest bị mất trộm. Bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, trinh sát đã bắt giữ được 3 đối tượng, tìm thấy chiếc xe tang vật đang đậu tại tỉnh Bình Phước.

Chiếc xe tiền tỷ “bốc hơi”

Vào ngày 8-5, Công an phường Linh Chiểu tiếp nhận tin báo của 4 người đàn ông trong bộ dạng đầy vẻ lo lắng vì bị mất trộm chiếc ôtô. Họ là những người vừa là chủ, một người là dịch vụ cầm cố xe, người thuê xe và người mượn xe đều thất thỉu vì tài sản và trách nhiệm trông giữ tài sản đều liên đới.

Theo đó, chủ xe là anh Nguyễn Thế Tài (SN 1996, HKTT: KP. Nội Hóa 1, P. Bình An, TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương) và người mượn xe là anh Phan Trần Nguyên Định kể lại đầu đuôi câu chuyện chiếc ôtô bị kẻ gian lấy trộm vào đêm khuya.

Cụ thể, trước đó, do công việc làm ăn, anh Tài kẹt tiền nên mang chiếc Ford Everest 7 chỗ BS: 61A–949.11 đến thế chấp cho anh Bùi Hoàng Long (SN 1994, ngụ P.Phước Long A, TP.Thủ Đức) vay số tiền 380.000.000 đồng để lo công việc. Thỏa thuận giữa hai bên là khoảng thời gian này anh Long được phép sử dụng chiếc xe Everest làm phương tiện đi lại.

Vào ngày 29-4, anh Long có cho anh Hồ Lê Duy (SN 1997, ngụ P. Linh Chiểu, TP.Thủ Đức) thuê chiếc xe trên. Đến sáng ngày 7-5, thì anh Duy lấy chiếc xe thuê cho anh Định mượn để đi công việc tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, anh Định điều khiển xe ôtô trên về nhà tại địa chỉ 20 Đường 8, KP4, P.Linh Chiểu, TP.Thủ Đức và đậu xe trước cửa. Khoảng 23 giờ 30 cùng ngày, anh Định đi ra khóa cổng vẫn thấy chiếc xe nằm ở đó.

Đối tượng Hoàng tiếp cận mở khóa xe lấy trộm

Nhưng bất ngờ thay, khoảng 6 giờ 30 sáng hôm sau (8-5), anh Định mở cửa nhà ra thì mất hồn, vì chiếc xe “không cánh mà bay”. Sau đó anh Định đem sự việc kể với mọi người rồi cùng kéo nhau ra Công an phường Linh Chiểu trình báo sự việc với hy vọng công an sẽ tìm được chiếc xe. Nếu không thì các anh Định, Duy và Long phải liên đới trách nhiệm bồi thường chiếc xe trên cho anh Tài. Chủ nhân chiếc xe này cho biết đã mua nó vào tháng 5-2021, với giá 1,2 tỷ đồng.

Xác định vụ thế chấp, cho thuê, cho mượn và dẫn đến mất xe hết sức phức tạp, cần phải có lực lượng điều tra chuyên nghiệp mới làm sáng tỏ mọi việc nên Công an phường Linh Chiểu đã báo cáo sự việc lên lãnh đạo Công an TP.Thủ Đức.

Sau khi xem xong hồ sơ ban đầu, Trung tá Mai Trọng Hạnh – Phó Công an TP.Thủ Đức đã chỉ đạo Đội cảnh sát hình sự xuống hiện trường phối hợp với công an phường lấy lời khai những người có liên quan, tiến hành trích xuất hệ thống camera trong khu vực xảy ra vụ trộm.

Một chiếc camera đã ghi lại hình ảnh lúc 1 giờ 55 phút ngày 8-5, có một thanh niên mặc áo dài tay, quần ngắn kaki màu đen, đeo khẩu trang và đội nón kết đi bộ đến rồi dùng chìa khóa điều khiển từ xa mở cửa xe, leo lên từ cửa phía bên phải rồi nhanh chóng điều khiển chiếc Everest chạy theo đường số 8 ra đường Tô Vĩnh Diện, P. Linh Chiểu tẩu thoát.

Lần theo dấu vết

Trong quá trình điều tra, các trinh sát đã gặp nhiều khó khăn, dấu vết cuối cùng tìm được là chiếc xe xuất hiện tại cuối đường Tô Vĩnh Diện, sau đó thì hoàn toàn mất tích. Những ngay sau đó trinh sát rà soát trên diện rộng, tiếp tục kiểm tra hệ thống camera an ninh tại các giao lộ và camera nhà dân.

Hàng trăm chiếc camera đã được trích xuất hình ảnh, tốn rất nhiều thời gian và công sức của lực lượng điều tra nhưng vẫn không thu được thông tin gì có giá trị. Chỉ duy nhất hình ảnh cuối cùng là chiếc camera tại khu vực trước Khu du lịch Suối Tiên đã ghi lại, khoảng 2 giờ sáng 8-5 có bóng dáng một chiếc Everest màu đen lưu thông trên QL1A, hướng ra tỉnh Đồng Nai, nhưng không rõ biển số, sau đó thì mất tích hoàn toàn.

Tại cơ quan công an, anh Bùi Hoàng Long cho hay, sau khi cầm chiếc xe trên của anh Tài, được sự đồng ý của chủ xe nên anh có làm thêm dịch vụ cho thuê xe tự lái, nhằm để quản lý phương tiện, anh có lắp đặt hệ thống định vị, nhưng cách đây khoảng 2 tuần thì thiết bị này bổng dưng bị hỏng, không còn sử dụng được nữa.

Sau nhiều ngày tìm kiếm khắp nơi, sử dụng hàng loạt biện pháp nghiệp vụ truy tìm thủ phạm và tung tích chiếc Everest để làm sáng tỏ vụ án. Với những nỗ lực không mệt mỏi trong quá trình điều tra truy xét, sau 9 ngày ròng rã làm việc, điều tra viên đã thu thập được thông tin quý giá là vụ trộm có liên quan đến quá trình cho thuê, mượn xe trước đó.

Vào ngày 17-5, trinh sát đã bắt giữ nghi can Trần Đình Nghĩa (SN 1986, ngụ xã Trà Dương, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam) khi đang lẩn trốn tại địa bàn TP.Thủ Đức. Từ lời khai của Nghĩa, ngày hôm sau trinh sát tiếp tục lên quận 12 bắt giữ Võ Văn An (SN 1990, ngụ xã Ân Hảo Tây, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định; tạm trú, phường Thạnh Xuân, quận 12).

Đối tượng trộm xe tiền tỷ.

Tại cơ quan công an, đối tượng Nghĩa không thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội, ban đầu chỉ khai đồng phạm là An. Tuy nhiên, qua kiểm tra tang vật và hình ảnh chiếc camera ghi tại hiện trường vụ trộm thì kẻ trộm đến lái xe đi có ngoại hình không giống với Nghĩa và An, nhiều khả năng còn đồng bọn khác.

Lúc này Trung tá Cao Hoàng Đức Dũng – Đội trưởng Đội cảnh sát hình sự đã cùng trinh sát, điều tra viên liên tục đấu tranh với Nghĩa và An suốt một ngày thì hai đối tượng này mới chịu khai nhận thêm đồng bọn Vũ Nguyên Hoàng (SN 1988, ngụ xã Trà Dương, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam). Nhưng tại thời điểm này Hoàng đã bỏ trốn khi hay tin đồng bọn sa lưới.

Nhằm để tiếp tục điều tra làm rõ, thu hồi chiếc xe tang vật, các điều tra viên đã tiến hành xác minh thì nắm được thông tin đối tượng Hoàng đang trên đường bỏ trốn về tỉnh Bình Định. Lập tức lãnh đạo Công an TP.Thủ Đức cử 4 trinh sát bay ra Bình Định ngay trong đêm 21-5. Nhưng do thời gian này chuyến bay ra sân bay Phù Cát không còn, buộc các trinh sát lên chuyến bay ra Cam Ranh rồi đi xe ô tô ra Bình Định để đón lõng bắt giữ đối tượng.

Khi các trinh sát vừa đến nơi vào lúc rạng sáng thì hay tin Hoàng đang trên đường vào miền Nam bằng xe container. Đến chiều tối 23-5, khi Hoàng đang ngủ say trên cabin của một chiếc xe container đậu ở địa bàn tỉnh Bình Dương thì bị cảnh sát hình sự Công an TP.Thủ Đức bắt giữ.

Đối tượng trộm xe tiền tỷ.

Thủ đoạn rất tinh vi

Quá trình đấu tranh, Nghĩa và đồng bọn khai nhận: Trước đó khoảng 1 tháng, vào ngày 7-4, vợ Nghĩa là chị Nguyễn Ngọc Linh (SN 1994) có thuê của anh Bùi Hoàng Long chiếc Ford Everest BS: 61A – 949.11 để 2 vợ chồng đi công việc. Trong lúc lái xe, Nghĩa nhìn giấy đăng ký xe thì biết anh Long không phải chính chủ nên nảy sinh ý định lấy trộm.

Sau đó, Nghĩa gọi điện thoại cho một người tên V. (chưa rõ lai lịch) để nhờ kiếm mối tiêu thụ chiếc xe sắp lấy trộm. Nhằm để thực hiện phi vụ trót lọt, ngay trong ngày Nghĩa lên mạng xã hội tìm người làm chìa khóa xe ô tô và được một thanh niên đến điểm hẹn tại ngã tư đường Tam Bình-Cây Keo (P. Tam Phú, TP. Thủ Đức) để người này làm một chìa khóa mới với giá 1.500.000 đồng.

Trước khi trả xe cho anh Long vào cuối ngày, Nghĩa ma mãnh cắt hệ thống điện định vị trên xe mà gắn vào đó một cục pin để hệ thống định vị hoạt động được khoảng 1 tuần nữa thì sẽ bị tê liệt do hết pin. Xong, Nghĩa gắn vào xe một thiết bị định vị khác nhằm mục đích sau khi trả xe sẽ, tiếp tục theo dõi chiếc xe ở đâu mà lấy trộm. Vào chiều 8-4, anh Long đến lấy xe về mà không hề hay biết chiếc xe đã rơi vào âm mưu của kẻ xấu.

Không vội vàng thực hiện phi vụ vì sợ bị phát hiện, Nghĩa đợi đúng 1 tháng sau, khoảng 19 giờ 30 tối 7-5, Nghĩa theo dõi định vị thì phát hiện chiếc Everest đang đậu trước nhà số 20 Đường 8, KP4, P. Linh Chiểu (nhà của anh Định) nên gọi điện cho An và Hoàng nói có chiếc xe Ford Everest, rủ cùng nhau đi lấy trộm, khi bán có tiền sẽ chia cho An và Hoàng tiêu xài.

Ngay trong đêm, Nghĩa điều khiển xe ôtô hiệu Huyndai Accent BS: 67E-001.36 (do An thuê lại của người khác chưa rõ lai lịch) đến KDL Suối Tiên đón Hoàng rồi chạy về ngã tư Bình Phước đón An. Đến 22 giờ ngày 7-5, Nghĩa lái xe chở đồng bọn đến cầu vượt Linh Xuân uống nước.

Đợi đến 1 giờ sáng 8-5, cả bọn đi về đường Tô Vĩnh Diện. Khi đến đầu đường số 8, Nghĩa chỉ chiếc Everest đang đậu rồi chở nhau đi ăn. Một lúc sau quay lại, nhằm để gây khó khăn cho quá trình điều tra của công an, Nghĩa đưa nón kết màu đen, áo khoác dài tay màu xanh bạc cho Hoàng mặc và đưa chìa khóa xe Ford đã làm trước đó cho Hoàng đến lấy trộm.

Sau khi chiếm đoạt được xe, ngay trong đêm cả bọn đưa lên huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai. Khi đến gần hồ Trị An, Nghĩa qua xe của Hoàng rồi đem cất trong vườn điều gần cầu La Ngà, An quay về TP.HCM bằng chiếc Huyndai Accent. Đến chiều 8-5, An chạy xe Accent lên đón Nghĩa, Hoàng về TP.HCM.

Sau đó Nghĩa rao bán xe trên mạng nhưng không có người mua. Đến ngày 14-5, Nghĩa được khách hẹn mua xe tại khu vực huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương nên cùng An, Hoàng đem xe đến nhưng khách không đến mua. Hôm sau cả bọn đưa chiếc Ford Everest lên xã Tiến Hưng, TP. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước gửi cho một đối tượng (không rõ lai lịch) nhờ đưa đi tiêu thụ.

Vào ngày 17-5, sau khi Nghĩa sa lưới tại TP.Thủ Đức, Công an TP.Thủ Đức truy tìm và phát hiện chiếc Ford Everest của anh Tài đang đậu ở đường liên ấp (thuộc ấp 1, xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) nên tiến hành thu giữ, đưa về TP.HCM để điều tra.

Trung tá Mai Trọng Hạnh cho biết: "Đây là thủ đoạn mới của tội phạm trộm cắp xe ôtô, các đối tượng rất tinh vi, có sự chuẩn bị, sắp xếp ngay từ đầu. Trước khi thực hiện chúng đã phá hỏng định vị mà chủ xe không hay biết và lắp vào thiết bị định vi khác để theo dõi chiếc xe”.

Không loại trừ khả năng nhóm này còn thực hiện nhiều vụ trộm khác với thủ đoạn trên. Qua Báo Công an TP.HCM, đề nghị những ai từng là bị hại của băng nhóm này hãy nhanh chóng đến Đội cảnh sát hình sự Công an TP.Thủ Đức để làm việc, hoặc gọi cho cán bộ điều tra Dương Ngọc Ẩn theo SĐT: 0972606070.

Nguồn: https://congan.com.vn/vu-an/cuoc-truy-tim-chiec-ford-everest_131747.htmlNguồn: https://congan.com.vn/vu-an/cuoc-truy-tim-chiec-ford-everest_131747.html