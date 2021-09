Công an Đồng Nai điều tra người xưng là Vụ trưởng Thanh tra Chính phủ

Thứ Tư, ngày 01/09/2021 11:32 AM (GMT+7)

Công an điều tra người đàn ông nghi giả mạo Vụ trưởng - Thanh tra Chính phủ thường xuyên xuất hiện tại TP Biên Hòa.

Ngày 1-9, theo nguồn tin của PLO, Công an tỉnh Đồng Nai kết hợp công an TP Biên Hòa đang điều tra làm rõ một người có dấu hiệu giả mạo cán bộ Thanh tra Chính phủ với chức danh Vụ trưởng.

Theo thông tin ban đầu, người đàn ông mặc đồ Thanh Tra, đeo bảng tên Trịnh Đình Hải - công tác tại Thanh tra Chính phủ - chức danh Vụ trưởng, thường xuyên xuất hiện ở một số công an phường, UBND phường trên địa bàn TP Biên Hòa.

Bảng tên là cầu vai Hải thường đeo. Ảnh: VH

Theo tìm hiểu của PV, người đàn ông này dùng giấy tờ tùy thân là CMND mang tên Trịnh Đình Hải, sinh năm 1988, thường trú tại phường Tam Hiệp, TP Biên Hòa và một Căn cước Công dân mang tên Trịnh Đình Hải, sinh năm 1981, thường trú phường Điện Bàn, quận Ba Đình, Hà Nội.

Tuy nhiên quận Ba Đình không có phường Điện Bàn, chỉ có phường Điện Biên.

Đặc biệt, người này còn được UBND phường Trảng Dài xác nhận, đóng dấu mộc ủy ban "Giấy xác nhận đi lại do yêu cầu công việc" cho Trịnh Đình Hải - Thanh tra Chính phủ - chức danh Vụ trưởng về nội dung công việc: "Giám sát phòng chống dịch", địa điểm UBND phường Trảng Dài, thời gian từ ngày 25-7 đến 25-8-2021.

Giấy xác nhận của UBND phường Trảng Dài cho "cán bộ Thanh tra Chính phủ". Ảnh: VH

“Người đàn ông này đi đâu cũng xưng danh là Vụ trưởng - Thanh tra Chính phủ điều về Đồng Nai giám sát công tác phòng chống dịch. Người nay còn nói sẽ về tỉnh Bình Dương làm Phó chủ tịch UBND tỉnh này” - một người từng gặp Hải cho biết.

Sau khi nhận được thông tin từ PV, UBND TP Biên Hòa đã yêu cầu công an phường Tam Hiệp xác minh theo Chứng minh nhân dân.

Công an đã làm việc với người phụ nữ nhận là vợ của Hải, người này cho biết chồng mình là tên là Trịnh Đình Hải, sinh năm 1988, làm Thanh tra của Sở Y tế TP.HCM. Tuy nhiên người vợ cho biết chồng đi vắng nhà, đi đâu không rõ.

Theo nguồn tin từ một người đang công tác tại Thanh tra Sở Y tế TP.HCM, đơn vị này không có cán bộ nào tên là Trịnh Đình Hải, sinh năm 1988.

Căn Cước công dân (sai tên phường) và chứng minh nhân dân khác năm sinh của Trịnh Đình Hải. Ảnh: VH

Theo lãnh đạo Thanh Tra tỉnh Đồng Nai, bước đầu xác minh thì người đàn ông tên là Trịnh Đình Hải không công tác tại Thanh Tra Chính Phủ. "Chúng tôi đã báo công an tỉnh Đồng Nai để xác minh làm rõ mục đích, động cơ của người này", lãnh đạo Thanh tra tỉnh Đòng Nai cho biết thêm.

Trong cuộc họp với Ban chỉ đạo phòng, chống COVID-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, Đại tá Trần Tiến Đạt- Phó giám đốc công an tỉnh Đồng Nai đề nghị Ban chỉ đạo các huyện, thành phố phải chấn chỉnh trong giấy đi đường, siết chặt kiểm soát để phát hiện các đối tượng lợi dung mạo danh cán bộ công an nhà nước để lừa đảo.

Cụ thể, Đại tá Trần Tiến Đạt cho biết, chiều ngày 31-8, tại chốt phong tỏa kiểm dịch cầu Suối Máu (khu phố 5, phường Trảng Dài, TP Biên Hòa) có hai người đàn ông qua chốt kiểm dịch và được lược lượng chức năng cho qua chốt.

Một trong hai người này mặc đồ Thanh tra trình thẻ Vụ trưởng- Thanh tra Chính Phủ (tức là Trịnh Đình Hải - PV). Nghi ngờ người này giả mạo nên lực lượng chức năng đã giữ lại kiểm tra.

Lúc này người mặc đồ Thanh tra Chính Phủ đeo thẻ Vụ Trưởng đã trình hai giấy đi đường do Phó chủ tịch UBND phường Trảng Dài và một giấy do UBND Long Bình xác nhận cấp.

"Qua làm việc với Phó chủ tịch UBND phường Trảng Dài và Chủ tịch UBND phường Long Bình cho biết đối tượng này qua phường có hứa hẹn phát quà, gạo, rau hỗ trợ dịch COVID-19 rồi Ủy ban cấp giấy đi đường", Đại tá Đạt nói thêm.

Bước đầu làm việc khai mua trang phục, cầu vai, nón, bảng tên, thẻ Thanh tra Chính Phủ trên mạng với giá 4 triệu đồng 1 bộ. Công an lập biên bản giao Công an TP Biên Hòa điều tra làm rõ. Ngay trong đêm công an TP Biên Hòa đã khám xét nơi ở của nghi can ở phường Tam Hiệp và phường Trảng Dài phát hiện và thu giữ nhiều bộ trang phục của Thanh tra mua trên mạng.

Cũng theo Phó giám đốc công an tỉnh Đồng Nai, cơ quan công an đang mở rộng điều tra về hành vi người này, bước đầu có dấu hiệu lừa đảo.

Sáng cùng ngày, trao đổi với PLO, một lãnh đạo Thanh tra Chính phủ cho biết Thanh tra Chính phủ không có người tên Trịnh Đình Hải- chức danh vụ trưởng và không cử ai đi 'giám sát phòng chống dịch' ở Đồng Nai.

