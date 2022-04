Công an chỉ đạo làm rõ cuộc gọi "xin cánh tay" của phóng viên

Thứ Bảy, ngày 09/04/2022 13:26 PM (GMT+7) Chia sẻ

Công an tỉnh Đắk Nông vừa có chỉ đạo các cơ quan liên quan khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc một phóng viên báo Tuổi Trẻ bị gọi điện dọa "xin cánh tay".

Trưa 9-4, trao đổi với PLO, ông Nguyễn Tài Đ (phóng viên thường trú của Báo Tuổi Trẻ tại Đắk Nông), cho biết: Sau khi nhận được đơn của ông về vụ việc trong lúc tác nghiệp ở địa bàn TP Gia Nghĩa thì bị một người tên Trọng đe dọa ‘xin cánh tay’, lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Nông đã có chỉ đạo các đơn vị liên quan xử lý nghiêm.

“Đây là sự việc nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tôi cũng như việc tác nghiệp của đồng nghiệp sau này. Chính vì thế tôi đã gửi đơn đề nghị Công an điều tra, làm rõ. Sau khi gửi đơn đến cơ quan Công an và Sở TTTT tỉnh Đắk Nông, cơ quan Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an TP Gia Nghĩa xác minh, làm rõ và cung cấp thông tin cho Tuổi Trẻ” ông Đ nói.

Sau khi ghi hình ảnh về san lấp đất ở TP Gia Nghĩa, PV bị đe dọa "xin cảnh tay". Ảnh TĐ

Trước đó, ngày 5-4, phóng viên Đ nhận được nguồn tin của người dân về việc một số cá nhân san lấp mặt bằng, xây dựng trái phép, chặn suối, thác Cá Sấu nằm giữa phường Nghĩa Ân và Nghĩa Trung (TP Gia Nghĩa, Đắk Nông) nên đến hiện trường, ghi hình ảnh.

“Chiều cùng ngày, khi tôi và một đồng nghiệp về nhà nghỉ thì một người xưng tên Trọng, gọi điện đe dọa xin cánh tay của tôi nếu tiếp tục thông tin, viết bài về nạn san đồi, xẻ núi, xây dựng trái phép tại thác Cá Sấu”- ông Đ kể lại.

Cũng theo ông Đ, người gọi điện cho ông còn nói nhiều câu đe dọa khác như: "Tao chấp nhận bỏ tiền cho mày đứt đi cánh tay chứ sợ máu gì đâu mà”; “Bữa sau viết đàng hoàng, không tao bóp đầu đi đó...”.

Nguồn: https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/cong-an-chi-dao-lam-ro-cuoc-goi-xin-canh-tay-cua-phong-vien-10533...Nguồn: https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/cong-an-chi-dao-lam-ro-cuoc-goi-xin-canh-tay-cua-phong-vien-1053375.html