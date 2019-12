Công an Bình Dương bắt giữ ‘trùm’ bảo kê kinh doanh trước bệnh viện

Thứ Ba, ngày 17/12/2019 09:55 AM (GMT+7)

Phan Thanh Tuấn (hay còn gọi là Tý Bờm) một thanh niên nổi tiếng ở Bình Dương chuyên thu tiền bảo kê các điểm kinh doanh khu vực bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương vừa bị công an bắt giữ.

Tối 16/12, Công an TP. Thủ Dầu Một (Bình Dương) cho biết, vừa bắt tạm giam đối với Phan Thanh Tuấn (28 tuổi, biệt danh Tý Bờm, ngụ phường Hiệp Thành, TP. Thủ Dầu Một) về hành vi cố ý gây thương tích.

Công an đọc lệnh bắt tạm giam Tuấn

Trước đó, vào ngày 24/10, Tuấn đòi 50 triệu đồng tiền bảo kê kinh doanh của bà Đỗ Thị Kiều Minh (42 tuổi, kinh doanh hàng nước tại cổng số 4 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương).

Do không có tiền trả cho Tuấn, bà Minh đã bị Tuấn dùng ghế nhựa đánh vào đầu bị thương nặng phải đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Gia đình nạn nhân sau đó gửi đơn tố cáo Tuấn đến cơ quan công an địa phương. Sau khi nhận đơn, Công an TP. Thủ Dầu Một đã vào cuộc điều tra. Hôm nay (16/12), sau khi quá trình điều tra, xác định hành vi phạm tội của Tuấn nên công an ra quyết định bắt tạm giam để xử lý theo pháp luật.

Được biết, Tuấn là một giang hồ có “số má” ở Bình Dương chuyên đòi tiền bảo kê kinh doanh, từng ngồi tù 6 năm về hành vi cô ý gây thương tích.

