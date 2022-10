Con trai vi phạm giao thông, bố đến xin xỏ không được liền cầm dao đuổi chém công an

Thứ Ba, ngày 18/10/2022 11:13 AM (GMT+7) Chia sẻ

Xin bỏ qua vi phạm cho con trai không được, Tuấn liền rút dao đuổi chém chiến sĩ công an đang lập biên bản vi phạm hành chính.

Sáng 18-10, Công an tỉnh Hải Dương cho biết cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Dương đang hoàn chỉnh hồ sơ, chuyển Viện Kiểm sát nhân dân TP Hải Dương đề nghị phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Đăng Thắng (SN 1981, trú tại khu dân cư số 2, phường Thanh Bình, TP Hải Dương) về hành vi chống người thi hành công vụ.

Nguyễn Đăng Thắng

Nguyễn Đăng Thắng được xác định là đối tượng chém trọng thương 1 cán bộ công an thuộc Đội CSGT, Công an TP Hải Dương khi cán bộ này đang lập biên bản, xử lý vi phạm giao thông đối với con của Thắng.

Theo tài liệu điều tra, khoảng 8 giờ 50 phút ngày 11-10, Tổ Tuần tra kiểm soát Đội CSGT Công an TP Hải Dương trong khi làm nhiệm vụ tại đường Nguyễn Chí Thanh, phường Tân Bình, TP Hải Dương đã phát hiện 1 nam thiếu niên điều khiển xe máy mang biển số 34 B4-280.10 nhãn hiệu Honda Wave không đội mũ bảo hiểm, vi phạm giao thông.

Khi Tổ công tác dừng xe kiểm tra, nam thiếu niên không xuất trình được các giấy tờ có liên quan. Lực lượng công an đã yêu cầu nam thiếu niên về địa điểm nhà văn hóa khu 4, phường Tân Bình để lập biên bản, xử lý vi phạm.

Tại đây, nam thiếu niên điều khiển xe máy 34 B4-280.10 khai tên là Nguyễn Trung A. (SN 2004, nhà ở phường Tân Bình, TP Hải Dương), bản thân không có giấy phép lái xe và đăng ký xe. Sau đó, Trung A. đã gọi điện cho người nhà mang giấy tờ xe đến để lập biên bản.

Đến khoảng 9 giờ cùng ngày, khi ông Nguyễn Đình Lợi, Đội CSGT Công an TP Hải Dương, đang lập biên bản vi phạm hành chính đối với Nguyễn Trung A. thì Nguyễn Đăng Thắng đi xe máy biển số 88 S5-9602 đến giới thiệu là bố của Trung A. và xin không xử lý vi phạm.

Tuy nhiên, ông Lợi thông báo đang lập biên bản và yêu cầu người vi phạm tuân thủ quy định của pháp luật.

Ngay sau đó, Thắng đi ra ngoài, mang chiếc xe máy của Trung A. đi. Thấy vậy, anh Lợi yêu cầu dừng lại thì đối tượng này để xe lại và đi ra xe máy của mình mở yên xe lấy một con dao bằng kim loại, xông đến chém ông Lợi.

Trước hành vi manh động của đối tượng, ông Lợi bỏ chạy nhưng bị người đàn ông đuổi kịp chém liên tiếp 2 phát vào bả vai bên trái, đâm một nhát vào lưng nhưng trúng vào đai dây chéo.

Lúc này, Trung A. chạy theo ôm, can ngăn không cho bố mình đuổi đánh ông Lợi nữa. Sau đó, 2 bố con đối tượng này lấy xe của mình bỏ đi.

Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Dương làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/con-trai-vi-pham-giao-thong-bo-den-xin-xo-khong-duoc-lien-cam-dao-d...Nguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/con-trai-vi-pham-giao-thong-bo-den-xin-xo-khong-duoc-lien-cam-dao-duoi-chem-cong-an-20221018100858641.htm