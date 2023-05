Con trai đâm chết cha và chú ruột ở An Giang

Ngày 5/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Lâm Hoài Ân (18 tuổi, quê thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn, An Giang) để điều tra về hành vi giết người. Ân chính là nghi phạm đã dùng dao đâm chết cha và chú ruột.

Lâm Hoài Ân tại cơ quan công an (ảnh: Công an An Giang)

Trước đó, chiều 3/5, anh Lâm Hoàng Sang (43 tuổi, cha của Ân) cùng hai em ruột là Lâm Viết Tiền (40 tuổi), Lâm Thanh Toản (36 tuổi, cùng trú khóm Tân Đông, thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn) tổ chức ăn nhậu tại nhà cha ruột.

Đến khuya cùng ngày, Lâm Hoài Ân đi uống cà phê về thì xảy ra mâu thuẫn xô xát với anh Sang và Tiền. Ân bỏ chạy. Sau đó, Ân cùng Dương Văn Hiền (19 tuổi) và Nu Tánh Linh (17 tuổi, cùng ngụ địa phương) đi xe máy quay trở lại bàn nhậu để Ân giải quyết mâu thuẫn.

Hiện trường vụ án (ảnh: Công an An Giang)

Trên đường đi, Ân thấy cha và các chú đang đứng ngoài đường bê tông có cầm hung khí nên đã dùng dao (loại dao phóng lợn) chạy tới đâm anh Tiền tử vong tại chỗ, đâm anh Sang trúng tay khiến anh ngã xuống đường.

Sau đó Ân cùng đồng bọn tháo chạy khỏi hiện trường. Anh Sang được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.

Hung khí gây án được tìm thấy tại hiện trường (ảnh: Công an An Giang)

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an huyện Thoại Sơn phối hợp phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, tổ chức truy bắt đối tượng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 7 giờ ngày 4/5, Công an huyện Thoại Sơn đã bắt giữ Ân khi đối tượng đang lẩn trốn tại thị xã Hà Tiên (Kiên Giang).

Tại cơ quan Công an, bước đầu Ân đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình. Ngay trong sáng cùng ngày, lực lượng Công an đã mời Hiền và Linh về trụ sở làm việc.

