Chủ mưu "đạo diễn" tống tiền 2 Phó chủ tịch thị xã bị đề nghị 17-18 năm tù

Thứ Năm, ngày 23/12/2021 11:50 AM (GMT+7)

Lê Xuân Hoàng bị cáo buộc là kẻ chủ mưu, "đạo diễn" vụ tống tiền 25 tỉ đồng 2 Phó chủ tịch thị xã Nghi Sơn bị đề nghị 17-18 năm tù, trong khi 2 phóng viên liên quan bị đề nghị 24-30 tháng tù.

Sáng nay 23-12, tại TAND tỉnh Thanh Hóa tiếp tục diễn ra phiên xét xử sở thẩm vụ án hình sự "Cưỡng đoạt tài sản" đối với 6 bị cáo mà bị hại là 2 Phó chủ tịch thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Các bị cáo tại phiên xét xử

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Thanh Hóa vụ án "Cưỡng đoạt tài sản" do Lê Xuân Hoàng (ngụ xã Hoằng Thịnh, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa), được cáo buộc là kẻ chủ mưu, cầm đầu là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, nó xảy ra ở địa bàn trọng điểm về kinh tế, chính trị xã hội của tỉnh Thanh Hóa.

Đặc biệt, thời điểm này (tháng 5-2020) những người bị hại đang giữ những vị trí chủ chốt trong bộ máy chính quyền thị xã (2 bị hại là ông Hồ Đình Tùng và ông Trương Bá Duyên, thời điểm đó đang là Phó chủ tịch thị xã Nghi Sơn). Lê Xuân Hoàng đã lên kế hoạch rất cặn kẽ từ khâu chuẩn bị phương tiện, thiết bị, tiền, quà; phân công người quay lén, đến khâu soạn thư, tin nhắn tống tiền, uy hiếp tinh thần các bị hại.

Số tiền đòi các bị hại Trương Bá Duyên 20 tỉ đồng, Hồ Đình Tùng 5 tỉ đồng đã nêu trong thư tống tiền, tài liệu điều tra đến nay xác định chỉ có một mình Lê Xuân Hoàng soạn thảo và biết việc này.

Mặc dù Lê Xuân Hoàng chưa chiếm đoạt được số tiền nêu trên, nhưng hành vi đã cấu thành tội "Cưỡng đoạt tài sản" quy định tại khoản a, điểm 4, điều 170 Bộ Luật Hình sự.

Các bị can Nguyễn Quốc Hưng, Lê Trần Sính, Lê Trần Tiến Đạt, Phạm Văn Ân và Lê Doãn Tài tham gia thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Lê Xuân Hoàng ở các công đoạn khác nhau, thậm chí có bị can này không biết hết về công việc của những bị can khác, nhưng tất cả đều chung ý chí trong việc giúp Lê Xuân Hoàng chiếm đoạt tài sản của các bị hại. Vì vậy, hành vi của các bị can trên là đồng phạm với Lê Xuân Hoàng về tội "Cưỡng đoạt tài sản".

Lê Xuân Hoàng (đứng) bị đề nghị 17-18 năm tù

Chính vì lẽ trên, đọc bản luận tội trước tòa, đại diện VKSND tỉnh Thanh Hóa vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố như cáo trạng và đề nghị HĐXX tuyên bị cáo Lê Xuân Hoàng 17-18 năm tù (điểm a, khoản 4, điều 170 Bộ Luật Hình sự); Nguyễn Quốc Hưng 30-36 tháng tù giam; Lê Trần Sính 36-42 tháng tù giam; Phạm Văn Ân 24-30 tháng tù giam; Lê Doãn Tài 24-30 tháng tù giam; Lê Trần Tiến Đạt 30-36 tháng tù giam (khoản 1, điều 170 Bộ Luật Hình sự).

Tranh tụng tại tòa, các luật sư bào chữa cho các bị cáo đề nghị trả hồ sơ để điều tra lại vụ án vì cho rằng nhiều tình tiết chưa được làm rõ và chưa được điều tra như: Hoàng khai khi bị bắt có thu giữ trong người ví, đồng hồ. Trong ví có một số đồ vật như 2 USB chứa tài liệu liên quan đến vụ án nhưng không được công bố.

Luật sư bào chữa cho Lê Xuân Hoàng, đền nghị làm rõ 2 bức thư tống tiền do luật sư nhận định có dấu hiệu của sự tạo dựng; người đưa video ông Tùng nhận hối lộ lên YouTube tại sao chưa điều tra, trong khi clip quay cảnh nhận tiền của hai phó chủ tịch thị xã chỉ có Hoàng, Hưng, 2 phóng viên, và lãnh đạo UBND thị xã Nghi Sơn...

Đáng chú y, nạn nhân trong vụ án là ông Trương Bá Duyên bị quay clip khi nhận tiền, luật sư cũng cho rằng việc nhận tiền của ông Duyên đã cấu thành tội nhận hối lộ nhưng tại tòa, ông Duyên nói những lần nhận quà ông bị thôi miên. Bị thôi miên mà trong clip còn thể hiện nhận đàng hoàng và bắt tay. Điều này, luật sư khi tranh tụng cũng yêu cầu cần phải làm rõ.

Theo cáo trạng, Lê Xuân Hoàng và Nguyễn Quốc Hưng (ngụ phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa) từng học cùng khóa với nhau tại Học viện An ninh (Bộ Công an). Sau khi ra trường, dù công tác ở các vị trí khác nhau nhưng vẫn giữ liên lạc. Năm 2007, Lê Xuân Hoàng bị Tổng cục An ninh (Bộ Công an) kỷ luật với hình thức "Tước danh hiệu Công an nhân dân". Còn Nguyễn Quốc Hưng vì lý do cá nhân nên cuối năm 2017 đã xin ra khỏi ngành công an.

Sau Tết Nguyên đán 2020, Hưng nhờ Lê Xuân Hoàng tìm giúp việc làm ở huyện Tĩnh Gia (nay là thị xã Nghi Sơn). Sau đó, Hoàng nói có công việc đơn giản mà nhanh có tiền là giả danh chủ doanh nghiệp tới phòng lãnh đạo thị xã Nghi Sơn biếu tiền, quà rồi lén quay lại clip để tống tiền.

Sau đó, Hoàng lên kịch bản cùng bạn đi "tống tiền" lãnh đạo. Lê Xuân Hoàng chuẩn bị công cụ, phương tiện, chỉ đạo Hưng đóng vai chủ doanh nghiệp đến UBND thị xã Nghi Sơn gặp lãnh đạo, tạo lý do đưa tiền, quà và bí mật dùng thiết bị quay lén cảnh nhận tiền về đưa cho Lê Xuân Hoàng làm căn cứ viết thư đe dọa, tống tiền 25 tỉ đồng ông Hồ Đình Tùng và ông Trương Bá Duyên, Phó chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn (hồi tháng 5-2020).

Thời điểm hiện tại, ông Tùng đã mất chức và vừa bị TAND tỉnh Thanh Hóa tuyên phạt 30 tháng tù liên quan tới tội "Lợi dụng quyền tự do dân chủ", còn ông Trương Bá Duyên, hiện là Phó bí thư Thường trực thị xã Nghi Sơn.

