Chém trọng thương hàng xóm vì… cái chết của con chó cưng

Công an Q.Bình Thạnh, TPHCM vừa khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Bùi Văn Dũng (SN 1984, ngụ Q.Bình Thạnh) để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Trước đó, Dũng đang ở trong phòng thì nghe tiếng con chó của mình kêu nên chạy ra xem. Lúc này, Dũng được một người nói lại, anh N.V.N (người sống cùng khu trọ với Dũng tại hẻm 325 đường Bạch Đằng, P.15, Q.Bình Thạnh) đã đuổi đánh con chó nên nó mới bỏ chạy ra đường và bị xe cán chết.

Bùi Văn Dũng

Bực tức vì cho rằng chính hàng xóm là nguyên nhân dẫn đến cái chết của con thú cưng mình nuôi nên Dũng về lấy một con dao xông thẳng vào phòng trọ của anh N.V.N để chém. Hai bên hỗn chiến, Dũng dùng dao chém nhiều nhát vào đầu và vai anh N. khiến nạn nhân ngã gục.

Sau khi gây án, Dũng bỏ trốn, còn anh N. được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời nên may mắn thoát chết. Vào cuộc điều tra, cơ quan công an nhanh chóng bắt được Dũng.

Tại cơ quan công an, lúc đầu đối tượng này khai nhiều tên giả. Sau khi đấu tranh, Dũng mới khai nhận có cha tên Bùi Văn Minh và mẹ là Trần Thị Bích Liên (đều đã chết). Lúc nhỏ, Dũng sống cùng mẹ ở khu vực cầu Bình Triệu. Đến năm 2016, Dũng mới chuyển về đây thuê nhà ở.

Dũng cho biết từ nhỏ đã không có giấy khai sinh, không đăng ký thường trú ở đâu và cũng không có người thân khó khăn cho công tác điều tra. Qua chuyên đề Công an TP.HCM, Công an Q.Bình Thạnh đề nghị ai là thân nhân của Dũng xin mời đến Đội Hình sự Công an Q.Bình Thạnh, số 331 Bùi Hữu Nghĩa (P.1, Q.Bình Thạnh) gặp đồng chí Nguyễn Việt Cường, SĐT: 0338.948.138 để làm việc.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]