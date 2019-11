Cái kết của những người đàn ông vì miếng thịt bò mà vướng vòng lao lý

Thứ Hai, ngày 18/11/2019 10:00 AM (GMT+7)

Lợi dụng việc thả rông bò ở các đồi núi, không có người trông coi, một số đối tượng đã trộm và giết bò để lấy thịt ăn. Đây là tài sản vô cùng giá trị đối với người dân huyện miền núi. Vì vậy, cơ quan công an đã vào cuộc điều tra, làm rõ, tiến hành xử lý để làm bài học cho những người khác.

Ngày 17/11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An đang hoàn thiện hồ sơ để khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can Moong Văn Nhi (SN 1978), trú tại bản Na Mỳ, xã Mường Típ, huyện Kỳ Sơn về tội Hủy hoại tài sản.

Trước đó, Công an huyện Kỳ Sơn nhận được tin báo từ anh Cụt Văn Chân, trú bản Na Mỳ. Anh Chân cho biết, hàng ngày, anh vẫn thả rông bò ở trong bản, vào cuối buổi chiều thì đến kiểm tra và cho ăn, có khi sang ngày hôm sau mới kiểm tra. Tuy nhiên, chiều 28/10, như thường lệ, anh đưa thức ăn lên cho bò thì không thấy bò đâu. Theo anh Cụt Văn Chân suy đoán chắc chắn thủ phạm là người trong bản.

Nhận thấy con bò là tài sản có giá trị nhất của đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây, nếu không sớm tìm ra thủ phạm và tài sản sẽ gây tâm lý hoang mang cho người dân, lãnh đạo Công an huyện Kỳ Sơn đã chỉ đạo đội Điều tra tổng hợp nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tiến hành điều tra.

Tuy nhiên, các dấu vết ở hiện trường hầu như đã không còn. Bên cạnh đó khu vực chăn thả trâu, bò ít người qua lại nên không có nhân chứng nào, vì vậy gây không ít khó khăn trong quá trình điều tra.

Thông qua việc phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh, tích cực tố giác tội phạm, giúp đỡ lực lượng công an trong điều tra, làm rõ vụ việc, các điều tra viên đã phát hiện thời điểm cuối cùng người dân thấy con bò đã đi vào vườn của Moong Văn Nhi. Tiến hành triệu tập đối tượng lên trụ sở, cuối cùng Moong Văn Nhi đã thừa nhận hành vi giết bò ăn thịt. Điều đáng nói, Moong Văn Nhi là anh rể của Cụt Văn Chân.

Theo lời khai ban đầu, chiều 28/10, Moong Văn Nhi thấy một con bò lạc vào vườn cỏ của gia đình. Biết rằng đây là con bò của em rể, Moong Văn Nhi không những không trả mà còn giấu đi, rồi giết thịt để ăn. Theo định giá của cơ quan chức năng, con bò bị Moong Văn Nhi mổ thịt có giá trị 7 triệu đồng.

Nhóm đối tượng giết thịt bò của gia đình anh Phương.

Đây không phải là trường hợp đầu tiên Công an huyện Kỳ Sơn điều tra việc người dân bị mất bò do các đối tượng trộm và giết thịt để ăn. Mới đây, vào ngày 1/11, Lữ Văn Công (SN 1974) và Cụt Văn Hợi (SN 1977), cùng trú bản Bình Sơn 2, xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn rủ nhau vào rừng nhặt hạt dẻ.

Hai đối tượng thấy một con bò cái nên buộc lại, sau đó rủ thêm Lữ Văn Mốt (SN 1960), Lữ Văn May (SN 1977), Lữ Văn Viêng (SN 1980), Lữ Văn Đừng (SN 1980) và Lữ Văn Bương (SN 1986), cùng trú tại bản Bình Sơn 2, xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn vào rừng làm thịt con bò rồi chia ra làm 7 suất đưa về nhà ăn.

Con bò trên là của gia đình anh Lữ Văn Phương (SN 1971) trú tại bản Bình Sơn 2, xã Tà Cạ. Được biết, con bò cái là tài sản có giá trị nhất mà gia đình anh hiện có. Gia đình anh Phương có 5 người con và còn phải nuôi bố mẹ già yếu. Công việc chính của vợ chồng anh chủ yếu là làm nương rẫy và chăn nuôi bò. Thu nhập bấp bênh, gia đình lại đông người, hoàn cảnh anh Phương rất khó khăn. Nay phát hiện “đầu cơ nghiệp” bị trộm mất, ngày 7/11, anh đã đến Công an huyện trình báo.

Chỉ trong vòng 24 giờ, Công an huyện Kỳ Sơn đã điều tra, làm rõ chân dung đối tượng trộm bò là Lữ Văn Công và Cụt Văn Hợi. Đang trong quá trình củng cố các tài liệu, chứng cứ, chứng minh hành vi phạm tội đối với các đối tượng liên quan, thì ngày 8/11, nhóm đối tượng còn lại đã đến trụ sở Công an huyện đầu thú về hành vi phạm tội của mình. Hiện 2 đối tượng Lữ Văn Công và Cụt Văn Hợi, đang bị Công an huyện Kỳ Sơn tạm giữ về hành vi trộm cắp tài sản, còn 5 đối tượng còn lại bị tạm giữ về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

