Thót tim, nam thanh niên ôm con nhỏ ra gầm cầu Long Biên ngồi khóc

Thứ Năm, ngày 09/01/2020 17:02 PM (GMT+7)

Nam thanh niên ôm con nhỏ ngồi vắt vẻo dưới gầm cầu Long Biên với ý định nhảy xuống sông Hồng.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 12h20 phút chiều 9/1, tại khu vực cầu Long Biên, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Theo đó, vào thời điểm trên, đội CSGT số 1 nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc, có một thanh niên ôm theo con nhỏ chui xuống gầm cầu Long Biên với ý định tự tử.

Ngay sau đó, Trung úy Nguyễn Văn Tuấn và Thượng úy Nguyên Mạnh Hùng, Đội Cảnh sát số 1, Công an TP. Hà Nội đã có mặt tại hiện trường.

Lúc này, nam thanh niên ôm con nhỏ ngồi ở thanh ngang gầm cầu Long Biên khóc to và có biểu hiện muốn nhảy xuống sông Hồng. Ngay lập tức, Trung úy Tuấn và Thượng úy Hùng đã tiếp cận trò chuyện, khuyên can nam thanh niên không làm điều dại dột. Khoảng 15 phút sau, lực lượng cứu hộ công an quận Hoàn Kiếm và công an phường cũng có mặt tìm cách giải cứu thanh niên trên.

Lực lượng cứu hộ công an quận Hoàn Kiếm và công an phường có mặt tìm cách giải cứu thanh niên trên. Ảnh:. V.T

Sau hơn 1h khuyên nhủ, lực lượng cứu hộ đã dòng dây xuống tận nơi đưa được thanh niên cùng cháu nhỏ lên khu vực an toàn.

Theo đội CSGT số 1, thông tin ban đầu, nam thanh niên trên là P.G.M (SN 1989, ở đường Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội).

Nguyên nhân ban đầu dẫn tới vụ việc là do M. buồn chán chuyện gia đình và thấy bế tắc trong cuộc sống nên đã bế theo con nhỏ 7 tháng tuổi lên cầu Long Biên với ý định tự tử.

