Bình Phước: Đình chỉ vụ án liên quan đến ông Lương Hữu Phước

Thứ Sáu, ngày 04/12/2020 14:46 PM (GMT+7)

Ông Lương Hữu Phước là người nhảy lầu tự tử tại khuôn viên trụ sở tòa án sau khi nhận bản án, gây xôn xao dư luận.

Cơ quan CSĐT Công an TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước vừa ra quyết định đình chỉ điều tra bị can đối với ông Lương Hữu Phước, bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”. Nguyên nhân đình chỉ là do “người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội đã chết”.Trao đổi với PV Báo Người Lao Động, bà Lê Thị Tư (51 tuổi, vợ của ông Phước) cho biết gia đình đã nhận được quyết định trên.

Bà Lê Thị Tư (51 tuổi, vợ của ông Phước) tại đám tang chồng mình

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, ông Lương Hữu Phước bị TAND tỉnh Bình Phước xét xử phúc thẩm tuyên phạt 3 năm tù giam về tội "Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ". Trước đó tại phiên tòa sơ thẩm, HĐXX tuyên phạt ông Phước 3 năm tù, ông Phước kháng cáo. Tại phiên tòa phúc thẩm lần 1, HĐXX tuyên hủy án sơ thẩm vì nhiều vấn đề, kết tội chưa có cơ sở. Tại phiên tòa sơ thẩm lần thứ 2, HĐXX vẫn tuyên 3 năm tù giam.

Ngày 29-5, sau khi có quyết định bản án phúc thẩm lần 2, ông Phước đã vào TAND tỉnh Bình Phước nhảy lầu tự tử. Trước khi có ý định tự tử, ông Phước có lên Facebook cá nhân viết: "Nếu một cái chết của tôi làm thức tỉnh nền tư pháp tỉnh Bình Phước thì cũng đáng lắm chớ". Vụ án sau đó đã gây xôn sao dư luận trong thời gian dài.

Ban Tuyên giáo tỉnh Bình Phước họp báo thông tin vụ việc.

Ngày 12-6, TAND Cấp cao tại TP HCM tổ chức phiên giám đốc thẩm về vụ án và đã quyết định tuyên hủy bản án sơ thẩm và phúc thẩm về vụ án của ông Phước vì trong các cấp xét xử trước đó chưa xem xét đầy đủ các nguyên nhân dẫn tới tai nạn như hiện trường vụ tai nạn; tốc độ xe, điều kiện giấy phép lái xe của Lâm Tươi (người tông vào xe ông Phước); lời khai của người làm chứng; việc bật xi nhan xin sang đường của ông Phước và việc ông Quý ngồi sau xe ông Phước có choàng tay gây ảnh hưởng đến khả năng lái xe của ông Phước...

