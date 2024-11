Bi hài vụ nam thanh niên thuê người do thám bí mật của người yêu

Theo hồ sơ vụ việc, cô Nguyễn N.D (SN 2002) có quan hệ tình cảm yêu đương với anh Nguyễn T.P (SN 1995, đều trú TP Hồ Chí Minh) từ năm 2022. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian gần đây, anh P. nghi ngờ cô D. lừa dối mình và có tình cảm với người khác.

Vào ngày 9/6/2024, P. đã liên hệ với Nguyễn X.Q (SN 1995, trú huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) để nhờ Q. tìm hiểu thông tin lưu trú của cô D. tại một khách sạn của Công ty TNHH Dự án Hồ Tràm vào các ngày 1 và 2/6, nhằm chứng minh D. đã lén đi chơi với người khác.

Để thực hiện yêu cầu của anh P., ngày 10/6, Q. đã liên lạc với Huỳnh X.N (SN 2001, trú huyện Xuyên Mộc) để nhờ N. thu thập thông tin nói trên và hứa khi hoàn thành sẽ đưa cho N. số tiền 1 triệu đồng tiền trả công. Do cần tiền tiêu xài nên N. đã đồng ý.

Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thông tin kết quả kiểm tra, xác minh, xử lý với vụ việc.

Tuy nhiên, do không có cách để thu thập chính xác thông tin lưu trú của D. theo yêu cầu của Q. Thông qua các mối quan hệ đồng nghiệp cũ để biết được thông tin về "tầng khách sạn" nơi D. lưu trú, và dựa trên các thông tin mà Q. cung cấp, cùng hiểu biết của bản thân, N. đã dùng máy tính tạo ra một thông tin điện tử giả bằng cách cắt ghép dữ liệu, có hình thức nhìn bằng mắt thường tương tự như thông tin được tạo ra trong hệ thống thông tin quản lý của khách sạn, thể hiện việc D. có nhận phòng khách sạn cùng một người đàn ông khác, sau đó gửi cho Q.

Sau khi nhận được file hình ảnh có thông tin nói trên từ Q., ông P. đã gửi cho bạn gái của mình để buộc D. phải thừa nhận đã lén P. đi chơi với người khác.

Mặc dù đây chỉ là "thông tin giả", được tạo ra bằng việc cắt ghép dữ liệu cho phù hợp với thông tin mà N. đã thu thập được, nhưng lại vô tình trùng khớp với thông tin lưu trú của cô D. tại khách sạn, khiến nạn nhân nghĩ rằng Công ty TNHH Dự án Hồ Tràm đã tiết lộ thông tin của mình cho anh P., xâm phạm đến quyền bí mật riêng tư, ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của bản thân, nên ngày 18/6, cô D. đã có đơn khiếu nại đối với công ty...

Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với các đương sự.

Căn cứ vào các thông tin do công ty cung cấp, Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã nhanh chóng xác minh, mời các đối tượng có liên quan làm việc. Qua đó, Cơ quan Công an xác định không có dấu hiệu tấn công mạng, xâm nhập trái phép vào hệ thống thông tin quản lý của công ty. Về thông tin lưu trú của D. bị lộ lọt không có lỗi từ phía khách sạn mà xuất phát từ hành vi sai phạm của các cá nhân là Huỳnh X.N, Nguyễn X.Q và Nguyễn T.P.

Căn cứ vào tính chất, mức độ của vụ việc, hậu quả mà hành vi các đối tượng gây ra, ngày 1/11, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 5 triệu đồng đối với Nguyễn X.Q và Nguyễn T.P về hành vi “Thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự đồng ý”; phạt 20 triệu đồng đối với Huỳnh X.N về hành vi “Cung cấp thông tin cá nhân đã thu thập, tiếp nhận cho bên thứ ba khi chưa có sự đồng ý của chủ thông tin cá nhân”.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]