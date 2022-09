Bé gái 4 tuổi bị thanh niên giở trò đồi bại khi theo bố mẹ tới quán internet

Bé gái 4 tuổi theo bố mẹ đến quán internet, khi bố mẹ lăn ra ngủ thì bé gái bị một nam thanh niên thực hiện hành vi dâm ô.

Ngày 15-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa (TP Hà Nội), cho biết đã khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Như Vương (SN 1993; trú tại phường Phương Mai, quận Đống Đa) về hành vi "Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi".

Theo công an, khoảng 22 giờ ngày 1-9, vợ chồng chị H.M. (SN 1996; quê ở tỉnh Nghệ An) đưa 2 con là cháu K. (SN 2018), cháu P. (SN 2022) đến tầng 3 quán internet Paradise (phường Kim Liên, quận Đống Đa) chơi.

Trong lúc vợ chồng chị M. đang sử dụng mạng máy tính thì 2 cháu bé chơi, ngủ ở ghế sofa ngay bên cạnh. Đến 0 giờ ngày 2-9, vợ chồng chị M. cũng nằm ngủ tại ghế sofa, riêng cháu K. ngồi xem điện thoại.

Lúc này, Nguyễn Như Vương đi một mình đến quán và ngồi ở máy tính cạnh chỗ cháu K. đang xem điện thoại. Thấy bố mẹ cháu bé đang ngủ say, sẵn men rượu, Vương đã nảy sinh ý định xấu với cháu K.. Vương sau đó đã kéo bé gái lại gần và thực hiện hành vi dâm ô.

Sau đó, do say rượu nên Vương nằm trên ghế ngủ luôn. Đến khoảng 3 giờ, chị M. tỉnh dậy, thấy con gái không mặc quần nên đã hỏi và biết sự việc vừa xảy ra. Ngay sau đó, gia đình chị M. đã đến cơ quan công an trình báo.

Công an phường Kim Liên đã phối hợp Đội Điều tra tổng hợp Công an quận Đống Đa rà soát, thu giữ các tài liệu, chứng cứ và đoạn camera ghi lại sự việc.

Biết không thể lẩn trốn, ngày 3-9, Nguyễn Như Vương đã đến Công an phường Kim Liên đầu thú.

Theo cán bộ điều tra Công an quận Đống Đa, trong vụ việc này, bố mẹ bé K. cũng có phần lỗi. Đêm hôm khuya khoắt đưa con nhỏ ra quán internet chơi rồi chơi và lăn ra ngủ... Những yếu tố này đã khiến tội phạm có cơ hội nảy sinh.

