Bắt thanh niên đất Cảng… “nhổ nước bọt vào đùi cô gái” ở Huế

Thứ Bảy, ngày 19/05/2018 15:00 PM (GMT+7)

"Ngứa mắt" vì thấy đôi nam nữ chở nhau trên cầu Phú Xuân (TP.Huế, T.T-Huế), gã trai đất Cảng (Hải Phòng) chạy xe áp sát, nhổ nước bọt vào đùi cô gái, sau đó rút dao đâm bạn trai cô gái trọng thương...

Cơ quan CSĐT lấy lời khai đối tượng Nguyễn Thành Công

Chiều 18/5, Phòng Cảnh sát truy nã Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế, cho biết vừa bắt giữ đối tượng truy nã nguy hiểm Nguyễn Thành Công (SN 1989, trú tại Thủy Nguyên, TP Hải Phòng).

Theo thông tin ban đầu, trước đó, khoảng 21h ngày 13/3, Nguyễn Thành Công cùng với một người bạn trên đường đi nhậu về. Khi đi qua cầu Phú Xuân, thấy anh Trương Văn B (SN 1995, trú tại huyện Phú Lộc, Thừa Thiên- Huế) chở bạn gái.

Công “ngứa mắt”, nói bạn chở mình chạy xe áp sát đôi nam nữ, rồi nhổ nước bọt vào đùi cô gái dẫn đến xung đột. Trong lúc hai bên lời qua tiếng lại, Công bất ngờ dùng dao thủ sẵn bên người đâm vào hông trái của anh B. Kết quả giám định B bị thương tích 16%.

Hung khí gây án

Sau khi gây án, Công bỏ trốn và đến ngày 9/5 thì bị Phòng Cảnh sát truy nã Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế phát hiện, bắt giữ khi 8X này đang lẩn trốn tại xã An Hồng (huyện An Dương, TP Hải Phòng).

Được biết, tháng 7/2017, Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố Nguyễn Thành Công về tội gây rối trật tự công cộng, trong thời gian được tại ngoại để điều tra xét xử thì Công tiếp tục phạm tội.