Bao nhiêu giang hồ Thái Bình "xộ khám" dưới thời Đại tá Nguyễn Thanh Trường?

Thứ Năm, ngày 28/01/2021 19:00 PM (GMT+7)

Công an tỉnh Thái Bình vừa bắt thêm 2 đối tượng cộm cán liên quan các vụ gây rối, mua bán ma túy trái phép. Dưới thời Đại tá Nguyễn Thanh Trường làm Giám đốc, Công an tỉnh Thái Bình đã triệt phá, bắt giữ cả loạt băng nhóm giang hồ.

6 tháng nhậm chức và "tiếng súng lệnh"

Đại tá Nguyễn Thanh Trường được Bộ trưởng Bộ Công an điều động, giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình vào tháng 11/2019. Thời điểm về Thái Bình, ông Nguyễn Thanh Trường mang cấp bậc hàm Thượng tá.

Trước khi được điều động về Thái Bình, ông Trường là Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng (Bộ Công an).

Về Thái Bình nhận nhiệm vụ được khoảng 6 tháng, "tiếng súng lệnh" đầu tiên gây chấn động dư luận của ông ở quê lúa, đó là triệt phá băng nhóm giang hồ cộm cán Đường Nhuệ (Nguyễn Xuân Đường, SN 1971, TP.Thái Bình).

Nguyễn Xuân Đường và vợ là Nguyễn Thị Dương từ lâu đã là những cái tên chỉ nghe qua cũng khiến dư luận địa phương có phần e ngại. Cả hai đúng là những kẻ giang hồ cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen.

Việc bắt giữ băng nhóm xã hội đen Đường Nhuệ như một "tiếng súng lệnh" của tân Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình Nguyễn Thanh Trường. Sau khi bắt vợ chồng Đường Nhuệ, Công an tỉnh Thái Bình liên tiếp khởi tố, mở rộng điều tra hàng loạt vụ án có liên quan tới vợ chồng Đường Nhuệ.

Trong công việc, Đường Nhuệ từng đóng một vài bộ phim vào vai giang hồ, đăng lên các nền tảng internet.

Ở ngoài đời, băng nhóm Đường Nhuệ đã gây ra biết bao vụ án như bảo kê dịch vụ hỏa táng người chết, cạnh tranh không lành mạnh trong đấu giá đất, cố ý gây thương tích, mà vụ việc điển hình là Đường đánh vỡ xương mặt 1 nam thanh niên ở giữa trụ sở Công an phường mà "không tìm thấy bị can" ngay lúc đó.

Chúng tạo vỏ bọc từ thiện, tuy nhiên đằng sau cái mác đó là những hoạt động mang tính xã hội đen gây bức xúc. Vợ chồng Đường Nhuệ có một công ty kinh doanh bất động sản, tuy nhiên theo báo cáo thuế, công ty này không hề có phát sinh lợi nhuận.

Tháng 4/2020, vợ Đường Nhuệ và các đàn em bị bắt liên quan đến vụ cố ý gây thương tích ngay tại nhà mình. Đường cũng "nhập kho" theo vợ chỉ vài ngày sau đó.

Mở rộng điều tra, Công an tỉnh Thái Bình đã phát hiện hàng loạt vụ án hình sự có dính líu đến Đường Nhuệ, đơn vị này đã khởi tố, tống đạt lệnh khởi tố bị can đối với rất nhiều đàn em của vợ chồng Đường.

Các vụ án bảo kê dịch vụ hỏa táng người chết, đấu giá đất, 2 vụ cố ý gây thương tích mà Công an tỉnh Thái Bình, Công an TP.Thái Bình khởi tố đều có sự liên quan của Đường Nhuệ.

Cường "Dụ" và sự ngông nghênh trước pháp luật

Sau một thời gian dư luận bị hút vào 4 vụ án hình sự liên quan đến băng nhóm Đường Nhuệ mà Công an tỉnh Thái Bình, Công an TP.Thái Bình khởi tố, tháng 12/2020, Công an tỉnh Thái Bình tiếp tục bắt giữ thêm 1 đối tượng cộm cán khác.

Cường "Dụ" cũng là một kẻ xã hội đen khét tiếng ở Thái Bình. Tuy nhiên, trước những hành vi vi phạm pháp luật và thái độ liều lĩnh, manh động của Cường và đàn em, Công an tỉnh Thái Bình đã đưa hắn vào tầm ngắm và bắt giữ khi đủ chứng cứ.

Người này chính là Cường "Dụ" (Nguyễn Văn Cường, SN 1978, TP.Thái Bình, Giám đốc Công ty dịch vụ vận tải Phúc Cường).

Cường "Dụ" cùng 2 đàn em bị bắt để làm rõ hành vi có dấu hiệu phạm tội "Cố ý làm hư hỏng tài sản". Theo dư luận địa phương, Cường "Dụ" cũng là một cái tên khá khét tiếng, là dân "anh chị" khá cộm cán ở Thái Bình.

Cường "Dụ"có 3 tiền án. Năm 1995, khi mới 17 tuổi, Cường phạm tội Cướp tài sản và bị tòa tuyên phạt 30 tháng tù giam. Tháng 10/1997, Cường "Dụ" ra tù. Một năm sau Cường "Dụ" tiếp tục bị Công an TP.Thái Bình bắt về tội Cố ý gây thương tích và nhận mức án 5 năm tù.

Chấp hành xong hình phạt, Cường "Dụ" thu nhận nhiều đàn em nghiện ngập để hoạt động bảo kê, thu phí của xe khách liên tỉnh. Đến tháng 4/2009, Cường phạm tội Cưỡng đoạt tài sản. Lần này, Cường "Dụ" bị xử phạt 7 năm 6 tháng tù.

Cường "Dụ" lập công ty chỉ là vỏ bọc để hoạt động bảo kê xe khách. Trong ảnh là lực lượng chức năng khám xét văn phòng Công ty Phúc Cường vào thời điểm bắt Cường "Dụ".

Sau khi thi hành xong bản án, Cường về địa phương và lập Công ty TNHH dịch vụ vận tải Phúc Cường. Theo đăng ký kinh doanh, công ty này có địa chỉ tại nhà riêng của Cường ở phố Nguyễn Thái Học, phường Kỳ Bá, TP. Thái Bình.

Ngoài ra, công ty này có văn phòng tại 382 Lý Bôn, gần Bến xe trung tâm Thái Bình, TP. Thái Bình.

Tuy nhiên, công ty này chỉ là vỏ bọc cho hoạt động bảo kê xe khách của kẻ giang hồ cộm cán đất Thái Bình. Cường lập công ty, in logo, ép các chủ xe khách dán logo để bảo kê, ai không nghe sẽ bị làm khó dễ.

Đáng chú ý, theo thông tin từ truyền thông, đối tượng này còn cả gan lớn tiếng "thách thức cả pháp luật ở Thái Bình". Ngày Cường "Dụ" và đàn em bị bắt, dư luận xã hội càng thêm niềm tin vào một xã hội thượng tôn pháp luật.

Bắt Bình "vổ", Hòa "sánh"

Cuối tháng 1/2021, Công an tỉnh Thái Bình tiếp tục bắt giữ Bình "vổ". Bình "vổ" tên thật là Nguyễn Văn Bình, sinh năm 1975, cũng được xác định là một đối tượng giang hồ cộm cán ở Thái Bình.

Sau khi bắt Bình "vổ", Công an tỉnh Thái Bình bắt tiếp 5 đàn em của đối tượng này để điều tra, làm rõ những hành vi vi phạm pháp luật của chúng.

Nói về Bình "vổ", người này có hoạt động phức tạp ở địa phương và đã bị lực lượng Công an đưa vào tầm ngắm.

Bình "vổ" trước khi bị bắt được xác định là một kẻ giang hồ có "máu mặt" ở Thái Bình.

Bình và có nhiều đàn em quy tụ dưới trướng đều là những kẻ cộm cán. Những hoạt động ngang ngược, thiên về những "mặt trái" xã hội của chúng đã khiến cho dư luận địa phương khá bức xúc.

Bình "vổ" cũng tham gia trục lợi từ mảng đấu giá đất như vợ chồng Đường Nhuệ, chính vì thế nên có cuộc gây rối tại buổi đấu giá đất ở Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Quỳnh Phụ, mà đây chính là nguyên nhân khiến Bình và đàn em bị bắt trước đó.

Bình "vổ" được biết đến là người khá hung hăng, liều lĩnh. Hắn từng mở một sới đá gà ngay tại nơi cư trú. Đây là sới gà được đánh giá thuộc hàng lớn nhất Thái Bình.

Sới gà của Bình "vổ" đã có những hoạt động biến tướng như cá cược, đánh bạc qua hình thức chọi gà. Chính nguyên lãnh đạo xã nơi Bình "vổ" sinh sống cũng phải thừa nhận, do có ý kiến nên Bình đã phải phá sới gà này.

Và mới đây, lực lượng Công an ở Thái Bình cũng đã bắt giữ Hòa "sánh", cũng là một kẻ giang hồ cộm cán ở Thái Bình.

Hòa bị bắt quả tang vào ngày 25/1, tại xã Tây Sơn (Tiền Hải, Thái Bình) khi đang mua bán trái phép chất ma túy.

Cụ bà 75 tuổi Trần Thị Đàm, người cầm đầu 1 tụ điểm buôn bán ma túy phức tạp cũng vừa bị Công an tỉnh Thái Bình triệt phá. (Ảnh: Thanh Niên)

Hòa "sánh" nổi tiếng là một "ông trùm" buôn bán trái phép chất ma túy, đặc biệt là ma túy đá ở Thái Bình. Dưới trướng của mình, Hòa "sánh" cũng thâu nạp rất nhiều đàn em có máu mặt.

Được biết, ở TP. Thái Bình, Hòa "sánh" buôn bán ma tuý đá dưới vỏ bọc kinh doanh nhà nghỉ, khách sạn. Sự liều lĩnh, manh động của băng nhóm Hòa "sánh" cũng khiến người dân bất an, lo lắng.

Về nhân thân Hòa "sánh", đối tượng này từng có tiền án về tội "Mua bán trái phép chất ma túy". Hắn mới ra tù đầu năm 2020, và sau đó chuyển về ở cùng người tình tại huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình. Trước khi về với người tình ở huyện Thái Thụy, Hòa "sánh" đã trải qua 4 đời vợ.

Cũng liên quan đến ma túy, trước Hòa "sánh", Công an tỉnh Thái Bình cũng đã bắt giữ một cụ bà 75 tuổi, cầm đầu tụ điểm mua bán ma túy phức tạp ở địa bàn phường Quang Trung (TP.Thái Bình), đó là bà Trần Thị Đàm.

Theo chính quyền địa phương, gia đình bà Đàm có "truyền thống" buôn bán trái phép chất ma túy. Nhà bà này được biết đã 4 đời tham gia gieo rắc "cái chết trắng".

Ngoài những băng nhóm giang hồ cộm cán, những đối tượng manh động, coi thường pháp luật đã bị trừng trị trên, Công an tỉnh Thái Bình thời gian qua đã liên tiếp phá nhiều vụ án, đường dây mua bán ma túy phức tạp dưới thời Đại tá Nguyễn Thanh Trường.

