Án mạng được "dự báo trước" ở công viên Tam Hiệp

Thứ Hai, ngày 07/09/2020 11:00 AM (GMT+7)

Xích mích trong cuộc nhậu, 2 nhóm thanh niên cùng quê Hà Tĩnh hẹn nhau ra công viên Tam Hiệp (TP Biên Hoà) ẩu đả khiến 1 người bị dao đâm trúng cổ tử vong.

Sáng 7-9, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã bắt giữ Ngô Đức Tăng (36 tuổi, quê huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) - nghi can vụ giết người đêm qua tại công viên Tam Hiệp, để điều tra về hành vi "Giết người".

Ngô Đức Tăng tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Đồng Nai)

Theo điều tra ban đầu, khoảng 11h trưa 6-9, Tăng cùng 7 người ngồi nhậu tại phòng trọ trên địa bàn phường Long Bình. Rượu vào lời ra, anh Phan Bá Thanh (24 tuổi, quê tỉnh Hà Tĩnh) và 2 người bạn có xảy ra xích mích và chửi thề. Thấy vậy, Tăng can ngăn thì bị Thanh đòi đánh.

Cuộc nhậu của cả nhóm được giải tán sau đó nhưng Tăng và Thanh lại hẹn nhau tiếp tục ra công viên Tam Hiệp (phường Bình Đa, TP Biên Hòa) để "nói chuyện".

Gặp nhau ở công viên, Tăng và Thanh đều kéo thêm một số đối tượng, mang theo hung khí, sau vài phút nói qua lại thì hai bên lao vào ẩu đả.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc

Hậu quả, Thanh đã bị Tăng dùng dao Thái Lan đâm một nhát vào cổ, được đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã chết ngay sau đó.

Sau khi gây án, Tăng cùng các đối tượng bỏ trốn. Đến tối cùng ngày thì Tăng ra đầu thú.

Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/an-mang-o-cong-vien-tam-hiep-20200907071522861.htmNguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/an-mang-o-cong-vien-tam-hiep-20200907071522861.htm