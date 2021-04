4 nam, nữ thuê phòng khách sạn để "chơi" ma túy

4 nam, nữ thuê phòng khách sạn để "chơi" ma túy

Thứ Ba, ngày 20/04/2021 21:00 PM (GMT+7)

Chiều nay (20/4), Thượng tá Nguyễn Hữu Sơn – Trưởng Công an TP Tuy Hòa (Phú Yên) cho biết, cơ quan này đã ra quyết định tạm giữ hình sự để điều tra và xử lý về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy đối với Trần Văn Thế (SN 1997, trú ở khu phố Ninh Tịnh 6, phường 9, TP Tuy Hòa.

Trước đó vào ngày 19/4, một tổ công tác của Công an TP Tuy Hòa phối hợp Đồn biên phòng Tuy Hòa thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Phú Yên bất ngờ kiểm tra hành chính khách sạn Tường Vi, ở 38 Tân Trào, phường 9.

Trần Văn Thế cùng 3 đối tượng thuê phòng tại khách sạn Tường Vi để "chơi" ma túy

Qua đó phát hiện 4 đối tượng nam, nữ thanh niên thuê phòng lưu trú để sử dụng ma túy, thu giữ 10 túi ni-lon nhỏ có chứa 5,784g ma túy đá loại Methamphetamine.

Ngoài đối tượng chủ chốt là Trần Văn Thế còn có Võ Ngọc Tín (SN 1998, trú ở thôn Tường Quang, xã Hòa Kiến); Kiều Vạn Tường (SN 2001, trú ở khu phố Liên Trì 1, phường 9, TP Tuy Hòa) và Lê Khánh Hạ (SN 2003, trú ở thôn Cảnh Tịnh, xã Hòa Thịnh, huyện Tây Hòa).

10 túi ni-lon nhỏ chứa 5,784g ma túy đá đã bị Công an phát hiện, thu giữ

Trước đó vào ngày 9/4, các trinh sát của Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Tuy Hòa truy bám nghi can và đã vây bắt quả tang Lê Phú Hòa (SN 1984, trú ở khu phố Phước Hậu 1, phường 9, TP Tuy Hòa đang tàng trữ 2,432g heroin.

Đối tượng Lê Phú Hòa bị bắt quả tang khi đang tàng trữ 2,432g heroin

Theo Thượng tá Nguyễn Hữu Sơn, tệ nạn ma túy trên địa bàn TP Tuy Hòa trong thời gian gần đây có dấu hiệu gia tăng phức tạp, đến thời điểm này có 537 đối tượng nghiện ma túy. Nhiều nhóm nam nữ thanh niên thuê phòng lưu trú trong khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ để mở “tiệc ma túy” đã bị Công an TP Tuy Hòa phát hiện và xử lý.

Từ đầu năm 2021 đến nay, Công an TP Tuy Hòa đã phát hiện, xử lý 23 vụ gồm 48 đối tượng liên quan đến các hành vi mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy; thu giữ 374,925g ma túy tổng hợp, 2,431g heroin. Ngoài việc xử lý hành chính 17 vụ gồm 42 đối tượng, Cơ quan CSĐT Công an TP Tuy Hòa đã khởi tố 6 vụ án hình sự gồm 6 bị can.

