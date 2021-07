3 cô gái "bay đêm" cùng 6 người đàn ông, lộ chuyện phi pháp

Thứ Năm, ngày 29/07/2021 10:00 AM (GMT+7)

Kiểm tra quán karaoke, lực lượng công an đang phát hiện 9 đối tượng nam, nữ đang "bay đêm".

Các đối tượng làm việc với cán bộ công an tại trụ sở cơ quan điều tra.

Ngày 29/7, Công an tỉnh Hà Nam cho biết, Công an huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam đang tạm giữ hình sự 9 đối tượng để điều tra về hành vi Mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại quán Karaoke Điểm Hẹn (xã Thanh Nguyên, huyện Thanh Liêm).

Trước đó, đêm 20/7, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và ma túy, Công an huyện Thanh Liêm phối hợp với Công an xã Thanh Nguyên, huyện Thanh Liêm kiểm tra quán Karaoke Điểm Hẹn do Vũ Bình Minh (SN 1977, trú xã Thanh Nguyên) làm chủ.

Tại đây, lực lượng công an đã phát hiện quả tang 9 đối tượng, gồm 6 nam, 3 nữ đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy để “bay lắc". Các đối tượng chủ yếu cư trú tại nhiều tỉnh, thành phố như: Hà Nội, Hà Nam, Hòa Bình, Thái Nguyên.

Lực lượng công an đã thu giữ nhiều tang vật tại hiện trường như 1 đĩa sứ, 3 túi nilon, 1 thẻ ngân hàng, 1 ống hút đều bám dính ma túy, 3 ô tô, 11 điện thoại di động và số tiền 4,6 triệu đồng. Kết quả test nhanh các đối tượng đều dương tính với ma tuý.

Quá trình điều tra, các đối tượng khai nhận đêm 20/7, Phùng Đức Thịnh và Lâm Quang An (cùng trú tại TP. Hà Nội) rủ các đối tượng khác đến quán karaoke Điểm Hẹn để tổ chức thác loạn. Thịnh là người đưa ma túy cho các đối tượng để cùng sử dụng.

Mở rộng điều tra, Công an huyện Thanh Liêm đã làm rõ và bắt khẩn cấp Vũ Bình Minh (chủ quán Karaoke) và 3 đối tượng bán, cung cấp ma túy cho các đối tượng “bay lắc".

Hiện Công an huyện Thanh Liêm đang tiếp tục điều tra, xử lý các tượng theo quy định của pháp luật.

