Tận thấy nơi Hollywood dựng cảnh ‘Đảo Đầu lâu’ tại Quảng Trị
Ba phía là núi đá vôi, phía còn lại mở ra làng quê với những ruộng ngô, ruộng lạc. Hồ Yên Phú, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị từng là nơi đoàn phim Kong: Skull Island thực hiện những cảnh quay đầu tiên tại Việt Nam. 10 năm sau ngày Hollywood dựng nhà bạt bên hồ, chuyện quay phim vẫn được nhắc cùng những ký ức rất đỗi làng quê.
Từ đường Hồ Chí Minh nhánh Đông, rẽ về phía tây chừng hai cây số là tới Yên Phú. Đường vào làng đi qua những khoảnh ruộng nằm dưới chân núi đá vôi.
Từ làng, cảnh quan mở rộng về phía hung Ải, một vùng đất khoảng 100 ha nằm giữa hai dãy núi, có khe nước chạy qua. Vào tháng tư, ngô và lạc phủ xanh những khoảnh đất dưới chân núi.
Tháng 2/2016, Yên Phú còn thuộc xã Trung Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình. Đoàn phim của đạo diễn Jordan Vogt-Roberts chọn một bãi đất bằng ven hồ để dựng phim trường. Những nhà bạt trắng mọc lên trước mặt nước. Dọc con đường nhỏ dẫn vào thôn, ô tô đỗ nối nhau, các chốt bảo vệ kiểm soát người ra vào. Trên bảng chỉ dẫn khi ấy là chữ Titan, tên được dùng trong quá trình sản xuất.
Cây si cổ thụ - nơi đoàn làm phim chọn bối cảnh thứ hai ở Yên Phú. Mười năm sau, khi nhắc lại những ngày đoàn phim đến, người dân xã Kim Phú kể rằng, điều làm họ vui hơn cả là sau khi phim ra mắt, nhiều người biết đến Kim Phú, tìm tới Tú Làn, bà con có thêm việc làm và thu nhập. Từ năm 2018, hồ Yên Phú từng được đưa vào các hành trình khám phá bối cảnh Kong: Skull Island, kết nối với Tú Làn và các điểm đến ở Phong Nha - Kẻ Bàng.
Từ lâu, làng Tây Mỗ (Nam Từ Liêm, Hà Nội) được ví như "ngôi làng Hollywood" của điện ảnh Việt Nam, nhiều bộ phim nổi tiếng đều lấy bối cảnh tại đây.