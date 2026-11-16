Tận thấy nơi Hollywood dựng cảnh ‘Đảo Đầu lâu’ tại Quảng Trị

Từ đường Hồ Chí Minh nhánh Đông, rẽ về phía tây chừng hai cây số là tới Yên Phú. Đường vào làng đi qua những khoảnh ruộng nằm dưới chân núi đá vôi.

Giữa ruộng và nhà dân, những khối đá nhô lên khỏi mặt đất, chỗ đứng riêng lẻ, chỗ tụ thành cụm. Đá ở sát nhà, đá xen trong những khoảng đất trồng trọt. Cái tên làng “đá mọc” cũng từ cảnh ấy mà ra.

Hồ Yên Phú nằm giữa làng, rộng khoảng 7 ha. Ven bờ là cây cối, sau lớp cây là những vách núi đá vôi dựng lên ở ba phía. Nhìn ngang mặt nước, có thể thấy rõ những lớp cảnh nối nhau, từ mép bờ thấp đến chân núi rồi lên những sườn đá cao. Ngay bên khoảng nước được núi vây quanh ấy là những vạt đất bằng, nơi người làng trồng ngô, trồng lạc.

Từ làng, cảnh quan mở rộng về phía hung Ải, một vùng đất khoảng 100 ha nằm giữa hai dãy núi, có khe nước chạy qua. Vào tháng tư, ngô và lạc phủ xanh những khoảnh đất dưới chân núi.

Tháng 2/2016, Yên Phú còn thuộc xã Trung Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình. Đoàn phim của đạo diễn Jordan Vogt-Roberts chọn một bãi đất bằng ven hồ để dựng phim trường. Những nhà bạt trắng mọc lên trước mặt nước. Dọc con đường nhỏ dẫn vào thôn, ô tô đỗ nối nhau, các chốt bảo vệ kiểm soát người ra vào. Trên bảng chỉ dẫn khi ấy là chữ Titan, tên được dùng trong quá trình sản xuất.

Người làng thôn Yên Phú kể, nhiều gia đình tạm gác việc đồng áng để xem đoàn phim làm việc. Người trong làng biết lối tìm chỗ quan sát, song cũng chỉ có thể đứng từ xa. Trong ký ức những ngày ấy còn có chuyện đàn trâu bò được đoàn phim trả tiền để giữ trong chuồng hai ngày để tránh lọt vào khu vực ghi hình.

Cây si cổ thụ - nơi đoàn làm phim chọn bối cảnh thứ hai ở Yên Phú. Mười năm sau, khi nhắc lại những ngày đoàn phim đến, người dân xã Kim Phú kể rằng, điều làm họ vui hơn cả là sau khi phim ra mắt, nhiều người biết đến Kim Phú, tìm tới Tú Làn, bà con có thêm việc làm và thu nhập. Từ năm 2018, hồ Yên Phú từng được đưa vào các hành trình khám phá bối cảnh Kong: Skull Island, kết nối với Tú Làn và các điểm đến ở Phong Nha - Kẻ Bàng.