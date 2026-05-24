Darecation: Du lịch chữa lành bằng “adrenaline” 

Thay vì chọn những chiếc ghế lười trên bãi biển trong xanh, khám phá đô thị lớn hay nghỉ dưỡng an nhàn ở khu resort riêng tư, du khách ngày nay đang săn tìm những trải nghiệm nghẹt thở, kích thích cao độ như vượt thác, leo ghềnh hiểm trở hay đu dây xuống vách đá dựng đứng.

Bước ra khỏi vùng an toàn: Định nghĩa mới về sự “thư giãn”

Darecation được ghép từ “Dare” (thách thức) và “Vacation” (kỳ nghỉ), ý chỉ xu hướng các kỳ nghỉ thoát khỏi việc nghỉ dưỡng thông thường, mà ưu tiên tìm đến những trải nghiệm ngoài trời có tính Phương thức đi du lịch có vẻ hơi “hành xác” này hiện là một phần phong cách sống của thế hệ lữ hành mới, những người coi việc vượt qua nỗi sợ hãi thể chất là một liệu pháp tái tạo năng lượng tối ưu.

Theo ghi nhận từ nền tảng mạng xã hội Pinterest, đây là một trong những từ khóa thống trị bức tranh xê dịch năm 2026. Cụ thể, lượng tìm kiếm về du lịch mạo hiểm tăng vọt 75%, "chèo thuyền vượt thác" (river rafting) tăng 35%, và xu hướng tìm kiếm "cảm giác mạnh" (adrenaline rush aesthetic) tăng 50%. Báo cáo từ Hiệp hội Thương mại Du lịch Mạo hiểm (ATTA) cũng chỉ ra rằng hiện có khoảng 14% du khách quốc tế đang chủ động săn tìm phong cách dịch chuyển đầy tính thử thách này. "Bản chất của du lịch mạo hiểm là khát vọng bứt phá khỏi vùng an toàn," Heather Kelly, đại diện từ ATTA chia sẻ trên The Economist. Đôi khi, điều đó đồng nghĩa với việc dấn thân vào các hoạt động cực hạn để tìm lại sự kết nối với chính mình và giải tỏa áp lực tinh thần.

Chèo thuyền vượt sóng dữ được giới trẻ ưa chọn tại Châu Âu (Ảnh: Skyline Newzealand)

Thực tế từ ngành bảo hiểm đã minh chứng cho sự trỗi dậy của phong cách du lịch thú vị này. SportsCover Direct, công ty bảo hiểm thể thao uy tín, tiết lộ số lượng người mua bảo hiểm du lịch tích hợp các hoạt động thể thao đã tăng gần gấp ba lần trong giai đoạn từ 2023 đến 2025. Những bộ môn ghi nhận tốc độ tăng trưởng nhanh nhất bao gồm chinh phục các đỉnh núi cao, chèo thuyền vượt thác, trekking đường dài và tham gia các giải chạy marathon.

Với nhiều tay đua mạo hiểm, chinh phục những con đèo hiểm trở ở Tây Bắc Việt Nam cũng là trải nghiệm "darecation" đầy thu hút (Ảnh: VOV)

Thêm nhiều lựa chọn cá nhân hóa

"Darecation" là loại hình đặc trưng cho những vận động viên chuyên nghiệp, những nhà mạo hiểm hay các tay ưa phiêu lưu. Tuy nhiên, với những du khách “yếu tim” hơn hay mong muốn sự kết hợp giữa trải nghiệm phiêu lưu khá kịch tính với tiện nghi dịch vụ, hình thức "Soft adventure" đáng xem xét. Du khách có thể chọn chèo thuyền kayak trên một dòng sông yên ả thay vì lao mình xuống thác dữ. Và đêm đến, họ sẽ nghỉ ngơi tại một khu glamping sang trọng hoặc resort biệt lập giữa thiên nhiên.

Trên nền tảng Airbnb, các lượt đặt phòng gắn liền với trải nghiệm thiên nhiên và hoạt động ngoài trời, như các tour lướt sóng hay đạp xe địa hình, hiện đang có tốc độ tăng trưởng vượt trội hơn nhiều loại hình lưu trú thuần túy khác. Loại hình này phổ biến dần trong nhiều năm nay, thu hút du khách trung cao cấp và nhóm gia đình.

Soft Adventure được thiết kế cho tâm hồn yêu phiêu lưu “hạng nhẹ” (Ảnh: Luxury Travel Magazine)

Cùng với nhu cầu cá nhân hóa và trải nghiệm gắn sâu vào bản địa, các “darecationer” không tìm đến địa điểm du lịch phổ thông. Thay vào đó, việc đặt chân đến những tọa độ hoang sơ, ít dấu chân người đã trở thành một biểu tượng chung và dạng phần thưởng nhóm du khách này tìm kiếm. Còn gì đáng tự hào hơn việc được bạn bè kể cho về khoảnh khắc “lên định” ngắm bình minh ngay bên cạnh một ngọn núi lửa đang chớm phun trào? Hay thả mình từ độ cao vài trăm mét, tự do hòa cùng bầu trời. Đặc biệt, trong thời đại số, việc đưa khoảnh khắc trải nghiệm trong khung cảnh ngoạn mục gần như bảo chứng thành cho các tấm ảnh "triệu tim" trên mạng xã hội. Không khó để tìm thấy trên Instagram hay TikTok những bức ảnh đẹp đến “nghẹt thở” với loạt caption đầy tuyên ngôn như: Những điều tuyệt vời nhất luôn nằm ở phía bên kia của nỗi sợ.

Những bức hình chụp ở khung cảnh ngoạn mục khiến darecation thêm phần đáng khao khát ở giới trẻ (Ảnh: Lifestyle Collective)

Nhiều chuyên gia cũng nhận định rằng hình thức này được phái sinh từ loại hình “du lịch tĩnh” tìm đến những không gian thiên nhiên, ít xô bồ dành cho nhóm du khách ưa vận động, cảm giác mạnh. Sự trỗi dậy của “darecation” cũng cho thấy ngành du lịch đang ngày càng cá nhân hóa mạnh mẽ. Điều này đòi hỏi các doanh nghiệp cần phải chủ động theo sát thị hiếu để đón đầu xu hướng độc - lạ, có thể tái định hình cách thức du lịch trong tương lai.

Còn bạn, mùa hè sắp đến, đã sẵn sàng thắt dây an toàn và tìm kiếm những khoảnh khắc khiến tim đập nhanh hơn vài nhịp chưa!