4 thời điểm phù hợp nhất để uống sữa đậu nành

Sữa đậu nành là thức uống có nguồn gốc thực vật, cung cấp protein và một số vi chất dinh dưỡng. Nhiều người thường uống vào bữa sáng, trong khi người khác lựa chọn sau khi tập luyện hoặc giữa các bữa ăn.

Thực tế, chưa có bằng chứng xác lập một thời điểm uống tốt nhất cho tất cả mọi người. Điều quan trọng là lựa chọn lượng uống phù hợp, ưu tiên sản phẩm an toàn và cân đối với chế độ ăn.

1. Nên uống sữa đậu nành vào thời điểm nào?

Chưa có bằng chứng xác lập một thời điểm uống sữa đậu nành tốt nhất cho tất cả mọi người.Ảnh minh họa AI

Không có quy định bắt buộc phải uống sữa đậu nành vào buổi sáng hay một khung giờ cố định. Người khỏe mạnh có thể sử dụng thức uống này vào thời điểm thuận tiện trong ngày, miễn là phù hợp với nhu cầu dinh dưỡng và không gây khó chịu cho hệ tiêu hóa.

Một số thời điểm có thể lựa chọn gồm:

Vào bữa sáng: Sữa đậu nành cung cấp protein thực vật, góp phần bổ sung năng lượng và chất dinh dưỡng cho bữa sáng. Có thể uống cùng bánh mì, bánh bao hoặc các món ăn khác để bữa ăn đa dạng hơn. Hàm lượng protein thay đổi theo cách chế biến và sản phẩm; một cốc khoảng 240 ml sữa đậu nành không đường thường cung cấp khoảng 7 - 9 g protein.

Giữa các bữa ăn: Một cốc sữa đậu nành có thể dùng như bữa phụ, giúp bổ sung protein khi chế độ ăn chưa đáp ứng đủ nhu cầu. Nên ưu tiên loại không đường hoặc ít đường để hạn chế lượng đường bổ sung.

Sau khi tập luyện: Sữa đậu nành có thể cung cấp protein thực vật, góp phần đáp ứng nhu cầu protein sau vận động và hỗ trợ quá trình phục hồi cơ bắp. Tuy nhiên, không nhất thiết phải uống ngay sau khi kết thúc buổi tập. Tổng lượng protein và chế độ ăn trong ngày vẫn là những yếu tố quan trọng.

Trước bữa ăn: Protein trong sữa đậu nành có thể góp phần tạo cảm giác no. Một số nghiên cứu trên người ghi nhận bữa ăn có bổ sung protein đậu nành ảnh hưởng đến cảm giác no nhưng chưa đủ cơ sở để khẳng định uống một cốc sữa đậu nành trước bữa ăn sẽ giúp kiểm soát cân nặng hoặc ổn định đường huyết ở tất cả mọi người.

2. Có nên uống sữa đậu nành khi bụng đói?

Người khỏe mạnh không nhất thiết phải tránh uống sữa đậu nành khi bụng đói. Việc uống trước hay sau bữa ăn chủ yếu phụ thuộc vào khả năng dung nạp của mỗi người.

Tuy nhiên, một số người có thể gặp tình trạng đầy hơi, chướng bụng hoặc tăng trung tiện sau khi uống. Nguyên nhân có thể liên quan đến các carbohydrate khó tiêu trong đậu nành, đặc biệt là raffinose và stachyose. Những chất này đi xuống đại tràng và được vi khuẩn đường ruột lên men, tạo ra khí.

Nếu thường xuyên bị khó chịu sau khi uống, nên giảm lượng dùng mỗi lần, uống chậm và theo dõi phản ứng của cơ thể. Có thể thử uống cùng bữa ăn thay vì uống riêng khi bụng rỗng. Nếu triệu chứng kéo dài hoặc nghiêm trọng, nên trao đổi với nhân viên y tế để tìm nguyên nhân.

3. Uống sữa đậu nành trước khi ngủ có tốt không?

Sữa đậu nành có chứa tryptophan, một acid amin tham gia vào quá trình tổng hợp serotonin và melatonin. Tuy nhiên, việc một thực phẩm có chứa tryptophan không đồng nghĩa với việc uống thực phẩm đó sẽ giúp cải thiện giấc ngủ.

Hiện chưa có đủ bằng chứng lâm sàng chất lượng cao để khẳng định sữa đậu nành thông thường có tác dụng gây ngủ hoặc điều trị mất ngủ. Vì vậy, không cần uống sữa đậu nành trước khi đi ngủ với mục đích cải thiện giấc ngủ.

Người có thói quen uống vào buổi tối vẫn có thể sử dụng nếu cơ thể dung nạp tốt. Tuy nhiên, nên tránh uống quá nhiều sát giờ ngủ nếu dễ đầy bụng, khó tiêu hoặc phải thức dậy đi tiểu giữa đêm.