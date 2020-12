Không cần bổ sung vitamin A, những món này vừa ngon vừa "cực bổ"

Thứ Tư, ngày 02/12/2020 10:19 AM (GMT+7)

Viatmin A tồn tại dưới hai hình thức. Một là beta - carotene có trong các nguồn thực vật, hai là retinol có trong các nguồn động vật. Dưới đây là một số loại thực phẩm giàu vitamin A mà bạn có thể bổ sung vào bữa ăn hằng ngày của mình.

Cá

Bổ sung cá và chế độ ăn được cho là cải thiện tình trạng da do cá rất giàu vitamin A.

Bí đao

Loại quả này chứa nhiều beta-carotene – tiền vitamin A được chuyển đổi thành vitamin A khi vào cơ thể. Chưa hết, bí đao còn là nguồn cung cấp vitamin C, mangan, magiê và chất xơ tốt. Bên cạnh đó, một số loại bí khác cũng giàu vitamin A không kém là bí ngòi vàng, bí ngô.

Trái cây sấy khô

Các loại trái cây sấy khô (mận, đào, mơ, chuối, khoai lang…) xứng đáng là món ăn vặt lành mạnh, vì chúng chứa hàm lượng vitamin A dồi dào. Trong số đó, quả mơ khô chứa hàm lượng vitamin A cao nhất (trong 100g quả mơ khô chứa 12.669 IU vitamin A), tiếp đến là mận khô, đào khô.

Dưa hấu

100g dưa hấu có thể đáp ứng 34% giá trị vitamin A hàng ngày trẻ cần. Hơn nữa, loại trái cây này lại nhiều nước, có tác dụng thanh nhiệt nên thích hợp làm món tráng miệng.

Khoai lang

Là thực phẩm chứa nhiều dưỡng chất cần thiết cho cơ thể con người, trong đó có vitamin A. Một củ khoai lang có thể cung cấp 438% lượng vitamin A cần thiết trong ngày. Ngoài ra, loại thực phẩm này cũng chứa các chất dinh dưỡng tốt cho hệ tiêu hóa, làn da, giúp cải thiện vóc dáng...

Cải xoăn

Cải xoăn có chứa lượng vitamin A cao gấp 7 lần so với một củ cà rốt. Đây không phải là tất cả. Một bát rau cải xoăn còn có thể cung cấp 500% lượng vitamin C và 3000% lượng vitamin K so với nhu cầu hàng ngày của con người. Vì những loại ích như vậy, bạn nên bổ sung cải xoăn vào bữa ăn của mình ngay hôm nay.

Bí đỏ

Nghiên cứu chỉ ra rằng, lượng vitamin A có trong 100 gram bí đỏ nhiều hơn so với 100 gram cà rốt. Để cung cấp vitamin A cho cơ thể, ngoài cà rốt, bạn có thể sử dụng bí đỏ.

Ớt chuông đỏ

Ớt chuông đỏ có thể đáp ứng 42% nhu cầu vitamin A khuyến nghị một ngày. Ngoài vitamin A, loại thực phẩm này còn chứa nhiều carotenoids và chất chống oxy hóa.

Gan

Gan động vật rất giàu vitamin A. Nó được biết đến là có tác dụng khắc phục các vấn đề liên quan tới da.

Cà rốt

Một chén cà rốt cắt nhỏ cung cấp khoảng 334% lượng vitamin A trung bình cần cho cơ thể, giúp cho làn da khỏe mạnh và trẻ trung.

Cà chua

Cà chua chứa ít calo và nhiều khoáng chất và cũng chứa nhiều vitamin A. Một quả cà chua trung bình sẽ cung cấp khoảng 20% nhu cầu vitamin A trong ngày.

Cần tây

Cần tây rất giàu vitamin A và ăn cần tây hàng ngày giúp bạn tránh được những vấn đề về da. Đây là một trong những thực phẩm giàu vitamin A tốt cho da

Các sản phẩm sữa

Một ly sữa có thể cung cấp 10-14% lượng vitamin A khuyến nghị hàng ngày. Pho mai cung cấp 1%-6% nhu cầu vitamin A hàng ngày.

Xoài

Xoài là một “kho” chất dinh dưỡng bao gồm vitamin A, vitamin C, vitamin nhóm B, chất xơ, chất béo tốt. Một quả xoài trung bình (khoảng 100g thịt xoài) cung cấp cho trẻ 1082 IU vitamin A, tương đương 65% giá trị hàng ngày. Do vậy, đây được xem là một trong những loại thực phẩm bổ sung vitamin A không nên bỏ qua.

Đu đủ

Không chỉ dồi dào vitamin A, đu đủ còn chứa nhiều loại vitamin, khoáng chất, enzyme và chất chống oxy hóa tốt cho cơ thể. Mẹ có thể cho trẻ ăn đu đủ trực tiếp hoặc chế biến thành sinh tố đều được.

Hải sản

Cá ngừ, hàu, cá hồi, cá tầm, cá thu… vừa là nguồn thực phẩm cung cấp vitamin A tốt. Vừa giàu axit béo omega-3 (đóng vai trò quan trọng đối với võng mạc) và niacin (giúp giảm nguy cơ đục thủy tinh thể).

Dầu cá

Rất nhiều mẹ cho con uống dầu cá hàng ngày, điều này cực kỳ tốt. Dầu cá được xem là nguồn vitamin A và D tuyệt vời cho trẻ. Chẳng những vậy, dầu cá còn chứa axit béo omega-3 hỗ trợ trí não trẻ phát triển tối ưu.

