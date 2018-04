Xe ga Piaggio Medley 125 có đối thủ mới, rất hiện đại và đẹp

Thứ Hai, ngày 16/04/2018 12:00 PM (GMT+7)

Xe piaggio Sự kiện:

Xe tay ga mới Bon 125 ABS Plus dự kiến sẽ sản xuất hàng loạt vào tháng sau, với giá bán ước chừng 59,7 triệu đồng.

Bon 125 ABS Plus là phiên bản mới gia đình xe Bon 125 do hãng PGO tại Đài Loan sản xuất. Dự kiến mẫu xe này sẽ được chính thức sản xuất hàng loạt vào tháng 5.2018 với các tiêu chí cốt lõi là an toàn, tiện nghi, chất lượng cao và rất tiện lợi.

2018 PGO Bon 125 ABS Plus.

Phong cách xe sang chảnh hơn nhờ có các chi tiết làm bằng sợi carbon rất tỉ mỉ. Trong khi yên ngồi được đệm bọt với mật độ cao tạo ra độ thoải mái cho người ngồi. Xe cũng có nút khởi động tự dộng cùng ổ sạc nhanh USB QC 2.0 Fast rất tiện lợi.

Giá bán của PGO Bon 125 ABS Plus được niêm yết tại thị trường Đài Loan là 76.800 TWD (59,7 triệu VNĐ). Mẫu xe này nếu gặp Medley 125 ABS của Piaggio thì chắc chắn sẽ có cuộc cạnh tranh mạnh mẽ.

Cùng ngắm thêm hình ảnh về 2018 PGO Bon 125 ABS Plus: