Giới trẻ hào hứng chinh phục giải thưởng "khủng" của cuộc thi "xe ga Yamaha và tôi"

Thứ Hai, ngày 09/04/2018 10:08 AM (GMT+7)

Chính thức phát động từ ngày 5/4, cuộc thi “Xe ga Yamaha & Tôi” hứa hẹn sẽ thu hút đông đảo sự quan tâm từ các bạn trẻ trên toàn quốc.

Nằm trong chiến dịch “Xe tay ga Yamaha – Why not?”, Yamaha Motor Việt Nam cùng ba đại sứ Isaac, Phạm Hương và Chi Pu tiếp tục truyền cảm hứng với mong muốn tạo sân chơi cho các khách hàng đã tin tưởng và sử dụng xe tay ga Yamaha thông qua cuộc thi ảnh “Xe ga Yamaha & Tôi”.

Từ những câu chuyện kỷ niệm, khoảnh khắc đời thường ý nghĩa giữa người dùng và “bạn đồng hành” – Xe ga Yamaha, cuộc thi “Xe ga Yamaha & Tôi” đã tạo nên hiệu ứng cảm xúc về những hành trình mang dấu ấn thanh xuân của các bạn trẻ.

“Đưa xem đi chơi xa – Trên con xe tay ga Ya”- Một khoảnh khắc dễ thương được chia sẻ

Xe tay ga Yamaha là bạn đồng hành của những tâm hồn đam mê tự do

Cuộc thi sẽ kết thúc vào ngày 5/5/2018. Hãy chia sẻ những hình ảnh và câu chuyện, cảm xúc của bạn cùng xe ga Yamaha bằng cách truy cập website xetayga-yamahawhynot.com, Đăng tải 01 tấm hình thể hiện tinh thần “Tôi yêu xe ga Yamaha”. Đó có thể là khoảnh khắc đời thường trong sinh hoạt, vui chơi, hay những chuyến phượt của bạn hoặc nhóm bạn với xe ga Yamaha hoặc hình ảnh bất kỳ của bạn thể hiện ba phẩm chất tiêu biểu của các dòng xe ga Yamaha gồm: Động cơ – Thiết kế - Tính năng, kèm theo lời chia sẻ, cảm nhận dành cho “bạn đồng hành” của mình. Mỗi người chơi được đăng ảnh 5 lần để nhận quà tặng.

Bài dự thi được chia sẻ trên Facebook cá nhân của người chơi ở chế độ công khai với hashtag #XeGaYamaha&Toi. Những bài thi đáp ứng tiêu chí với hình ảnh, thể lệ sẽ có cơ hội nhận được bộ quà độc đáo 5 món gồm: áo thun, sổ tay, bình nước, ly nước, móc khóa và mũ bảo hiểm từ Yamaha mỗi ngày.

Những bài dự thi hợp lệ, đạt tối thiểu 50 lượt thích trên trang web sẽ có cơ hội sở hữu xe ga Yamaha Janus Premium trị giá 31.490.000 đồng và bộ quà tặng WHY NOT gồm áo thun, sổ tay, bình nước, ly nước, móc khóa. Mỗi tuần sẽ có 01 chiếc xe ga Yamah Janus Premium và 10 bộ quà tặng WHY NOT hấp dẫn dành cho những người chơi may mắn nhất. Tổng giá trị giải thưởng của cuộc thi lên tới hàng trăm triệu đồng.

Tham gia ngay hôm nay để có cơ hội trở thành “bạn đồng hành” của xe ga Yamaha Janus Premium. Chi tiết thông tin & tham gia xem TẠI ĐÂY.