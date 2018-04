Có gì khiến giới trẻ đổ xô đi tìm "Xe tay ga Yamaha - Why Not?"

Thứ Sáu, ngày 06/04/2018 08:00 AM (GMT+7)

Vừa công bố chưa lâu, chiến dịch Xe tay ga Yamaha – Why Not? đã trở thành từ khóa được giới trẻ, đặc biệt là những người yêu xe “đổ xô” tìm kiếm.

Thông điệp mới lạ

Không phải ngẫu nhiên mà chiến dịch Xe tay ga Yamaha – Why Not? lại trở thành tâm điểm của sự chú ý. Thấu hiểu tâm lý người dùng khi phân vân trong việc lựa chọn xe tay ga vì những trở ngại về mức độ tiêu hao nhiên liệu, khả năng vận hành…, chiến dịch Xe tay ga Yamaha – Why Not? như một lời kêu gọi khuyến khích người dùng cùng phám phá những cải tiến nổi bật của các dòng xe tay ga Yamaha hiện nay. Vì với ba lợi thế về động cơ, thiết kế và tính năng, xe tay ga Yamaha có thể đáp ứng mọi mong đợi cũng như nhu cầu người dùng.

Lời thách thức và kêu gọi “Why Not?” – hãy quên đi quan niệm lỗi thời và chọn xe ga Yamaha

Đồng hành cùng chiến dịch "Xe tay ga Yamaha - Why not?", dàn sao Việt khủng gồm Isaac, Phạm Hương và Chi Pu sẽ trở thành đại sứ thương hiệu cho Yamaha. Lấy cảm hứng ý nghĩa màu sắc bám sát 3 yếu tố: động cơ mạnh mẽ, thiết kế thời thượng và tính năng độc đáo, Yamaha chọn 3 gam màu tương ứng để truyền cảm hứng đến người dùng. Cụ thể, màu xanh thể hiện sức mạnh của động cơ Blue Core do Issac làm đại diện, màu tím thể hiện ưu thế thiết kế thời thượng với đại diện là Phạm Hương và màu đỏ mang ý nghĩa đặc trưng của tính năng độc đáo do Chi Pu làm đại diện.

Isaac, Phạm Hương và Chi Pu cùng đại diện để “khởi tạo” thế hệ mới của các dòng xe ga Yamaha

Cùng khám phá TVC Why Not TẠI ĐÂY.

Hội đủ ba chuẩn mực đỉnh cao của một chiếc xe tay ga, bao gồm: động cơ, thiết kế, tính năng, xe ga Yamaha thực sự đã chinh phục được trái tim của người dùng. Trong đó, động cơ Blue Core được xem là con bài chiến lược của hãng. Nhờ hiệu suất đốt cháy nhiên liệu tối đa, động cơ Blue Core mang lại khả năng tiết kiệm nhiên liệu lên tới 50% so với thế hệ động cơ trước đó, hoạt động bền bỉ, lướt đi nhẹ nhàng và vận hành vượt trội.

Ngoài việc quan tâm tới chất lượng sản phẩm thì thiết kế chính là yếu tố làm nên sự khác biệt được hãng chú trọng đầu tư. Cụ thể, những chiếc xe tay ga Yamaha dành cho nữ được thiết kế ấn tượng theo phong cách thời trang Châu Âu với thân xe đầy đặn và những đường cong hoàn hảo, làm nổi bật vẻ sang trọng, thanh lịch của người dùng. Trong khi đó, dòng xe ga Yamaha dành cho nam lại mang vẻ trẻ trung, mạnh mẽ, đầy cá tính.

Yếu tố thứ ba tạo nên sự khác biệt được Yamaha đề cập đến trong chiến dịch Xe tay ga Yamaha - Why Not? chính là hệ thống tính năng độc đáo trang bị trên các dòng xe tay ga của hãng như: khóa thông minh, công nghệ phanh ABS, hệ thống đèn pha LED, mặt đồng hồ điện tử, cổng sạc tính hợp…. đáp ứng nhu cầu người dùng hiện đại, nhất là trong thời đại ngành công nghiệp xe máy phát triển như hiện nay.

Các dòng xe tay ga Yamaha được trang bị những tính năng tối ưu cho việc di chuyển của nhịp sống hiện đại

Với hiệu ứng tích cực từ thông điệp truyền tải và bàn đạp vững chắc từ ba giá trị cốt lõi: động cơ, thiết kế và tính năng, chiến dịch “Xe tay ga Yamaha – Why Not?” được kỳ vọng sẽ làm nên bước tiến mới của hãng trong năm nay. Khách hàng có thể tìm hiểu thêm về chiến dịch Why Not TẠI ĐÂY.