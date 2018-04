Bản thương mại của BMW C 400 X sắp đi vào sản xuất hàng loạt

Thứ Bảy, ngày 14/04/2018 08:00 AM (GMT+7)

Xe BMW Sự kiện:

BMW Motorrad đã nộp bằng sáng chế cho phiên bản sản xuất của bản concept C 400 X. Một chiếc xe tay ga 400cc đánh dấu sự ra đời của BMW vào thị trường xe máy cỡ lớn ở thị trường châu Âu.

Theo cách đặt tên của BMW, chúng ta hy vọng chiếc xe tay ga này sẽ có tên gọi là C 400 GT hoặc C 400 Sport. Bản C 400 X lần đầu tiên được trưng bày tại Triển lãm EICMA 2017 ở Milan, với kiểu dáng phong phú và những đường nét tinh tế.

C 400 X lần đầu tiên được trưng bày tại Triển lãm EICMA 2017 ở Milan

Tuy nhiên, đối với phiên bản sản xuất, bản thiết kế đã được điều chỉnh để có thể đi vào sản xuất khả thi hơn. Chiếc kính chắn gió cao hơn để bảo vệ người lái trước sức cản của gió tốt hơn, sàn để chân rộng rãi hơn trong khi phần ghế có tựa lưng. Cụm thiết bị bây giờ tích hợp cụm analogue kỹ thuật số.

BMW Motorrad nộp bằng sáng chế của phiên bản sản xuất BMW C 400 X

Trái tim của C 400 là động cơ 350 cc với công suất 34 mã lực. Xe chạy trên các phuộc trước và một giảm xóc monoshock phía sau. Thiết lập phanh bao gồm phanh đĩa kép phía trước và một đĩa đơn ở phía sau. Chúng ta có thể mong đợi phiên bản sản xuất của C 400 X sẽ được giới thiệu tại Triển lãm EICM, vào cuối năm nay.

Một điều thú vị về chiếc C 400 X là phanh được lấy từ thương hiệu ByBre, điều này gợi ý rằng một vài bộ phận có thể được sản xuất ở thị trường Ấn Độ.