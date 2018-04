Tin mới vụ 5 xe tông liên hoàn, bé 7 tuổi tử vong

Chủ Nhật, ngày 08/04/2018 15:30 PM (GMT+7)

Cơ quan công an đã xác định danh tính bé gái 7 tuổi tử vong trong vụ TNGT 5 xe tông nhau liên hoàn ở huyện Thường Tín, Hà Nội.

Hiện trường vụ TNGT 2 xe khiến bé gái 7 tuổi tử vong tại huyện Thường Tín, Hà Nội

Sáng 8/4, trao đổi với PV Báo Giao thông, một lãnh đạo Công an huyện Thường Tín cho biết, bé gái tử vong trong vụ 5 xe tông nhau liên hoàn trên địa bàn được xác định là cháu Lê Nguyễn Hà Phương (SN 2011, sinh sống trên địa bàn).

Thông tin ban đầu, vào 15h ngày 7/4 tại Km12+426 đường tỉnh lộ 427 thuộc địa bàn Thị trấn Thường Tín (Hà Nội) đã xảy ra vụ TNGT nghiêm trọng liên quan đến 5 phương tiện khiến bé gái 7 tuổi tử vong và 2 người bị thương nặng đi cấp cứu.

Cụ thể, vào thời điểm trên, xe ô tô Fortuner mang BKS 30U-4275 do một người đàn ông điều khiển đi hướng xã Hồng Hà để ra QL1A đã va chạm với mô tô mang BKS 30X5-2274 do chị Nguyễn Thị Quyên (SN 1985 chưa rõ địa chỉ) đi từ Cổng làng Bình Vọng cắt ngang qua đường chở phía sau cháu gái Lê Nguyễn Hà Phương (SN 2011) và xe ô tô 29A-157.01 đi phía trước cùng chiều. Sau đó, xe Fortuner tiếp tục va chạm với xe máy mang BKS 33R5-2331 do chị Lê Mai Anh (SN 1959, trú tại huyện Thường Tín) điều khiển và xe máy 30F6-4532.

Hậu quả, cháu Lê Nguyễn Hà Phương tử vong, chị Nguyễn Thị Quyên bị gãy tay, chị Lê Mai Anh gãy xương chậu; các phương tiện đều hư hỏng nặng.

Ngay sau khi xảy ra vụ TNGT nghiêm trọng giữa 5 phương tiện, Đội CSGT trật tự cơ động phối hợp với đội cảnh sát điều tra Công an huyện Thường Tín khám nghiệm hiện trường để tìm ra nguyên nhân vụ TNGT.

Vụ việc đang được đội Cảnh sát điều tra Công an huyện Thường Tín thụ lý giải quyết.