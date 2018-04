Tìm ra nguồn gốc bình khí phi như tên lửa, đâm xuyên ô tô giữa phố HN

Thứ Ba, ngày 10/04/2018 22:12 PM (GMT+7)

Lực lượng chức năng vừa thông tin nguyên nhân dẫn đến vụ việc bình khí xuyên thủng ô tô đang lưu thông trên phố Hà Nội.

Hình ảnh chiếc bình khí màu xanh đâm xuyên ô tô con. Ảnh V.T

Tối 10/4, lãnh đạo công an phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết, vào khoảng hơn 12h ngày 10/4, chiếc ô tô con BKS 30E515xx lưu thông đến ngã tư Khuất Duy Tiến- Nguyễn Trãi (gần ga đường sắt Cát Linh, Hà Đông) đã bị một chiếc bình khí màu xanh đâm thủng kính phía sau, xuyên thẳng vào trong xe.

“Sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an có mặt tại hiện trường làm việc với tài xế, điều tra nguyên nhân. Bước đầu, lực lượng chức năng xác định, chiếc bình khí màu xanh rơi ra từ một chiếc xe tải đi trên đường Nguyễn Trãi sau đó văng xuống đâm thủng kính sau của ô tô con. Hiện tại, công an đang truy tìm chiếc xe tải để rơi bình khí”, vị lãnh đạo công an phường Thanh Xuân Trung thông tin.

Theo vị này, thời điểm xảy ra vụ việc, bên trong xe ô tô con có 3 người (gồm cả lái xe) nhưng rất may vụ việc không gây thiệt hại về người.

“Do có bảo hiểm xe ô tô nên sau khi xảy ra vụ việc, chủ xe cũng không có yêu cầu điều tra, làm rõ sự việc và đã đánh xe ô tô đi luôn”, vị lãnh đạo công an phường Thanh Xuân Trung nói thêm.

Trước đó, anh Bùi Văn. T. người ngồi trong chiếc xe ô tô gặp nạn cho biết, vào thời gian trên, anh gọi xe ô tô (grab car) lưu thông từ hướng Nguyễn Trãi- Hà Đông.

Khi xe ô tô tới gần nhà ga Khuất Duy Tiến- Nguyễn Trãi thì một tiếng rầm lớn vang lên. Sau đó, anh T. thấy một bình màu xanh văng đâm vỡ kính sau, xuyên vào trong xe ô tô. Bàn tay anh T. bị miếng kính vỡ cắt vào và chảy máu. Ít phút sau anh T. rời khỏi hiện trường.