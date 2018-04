Ông Phan Văn Vĩnh – người vừa bị khởi tố là ai?

Thứ Sáu, ngày 06/04/2018 17:02 PM (GMT+7)

Tướng Phan Văn Vĩnh Sự kiện:

Ông Phan Văn Vĩnh trưởng thành từ Công an tỉnh Nam Định, sau đó là Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an.

Ngày 6/4, Công an tỉnh Phú Thọ ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Phan Văn Vĩnh, nguyên Trung tướng, nguyên Tổng cục trưởng Cảnh sát - Bộ Công an, để điều tra hành vi liên quan đến đường dây đánh bạc xuyên quốc gia với số tiền lên tới hàng ngàn tỉ đồng.

Ông Vĩnh bị khởi tố theo điều 356 Bộ luật Hình sự với tội danh "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Quyết định trên đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ phê chuẩn.

Ông Phan Văn Vĩnh sinh ngày 19/5/1955, tại Thị trấn Ngô Đồng, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định.

Ông Vĩnh được kết nạp Đảng vào ngày 16/9/1978. Ông là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XII, thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nam Định, là Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Ông từng kinh qua các chức vụ: Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy; Uỷ viên Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội; Bí thư Đảng ủy tỉnh Nam Định…

Ông Vĩnh trưởng thành từ lực lượng Công an ở tỉnh Nam Định, làm Giám đốc Công an tỉnh Nam Định, được bổ nhiệm Phó Tổng cục trưởng Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát từ tháng 9/2012, sau đó là Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an.

Đến tháng 4/2017, ông Phan Văn Vĩnh thôi giữ chức Tổng cục trưởng để nghỉ hưu theo chế độ.

Trong quá trình hoạt động trong ngành, vụ án ghi đậm dấu ấn, vai trò của ông Phan Văn Vĩnh nhất là vụ thảm sát tại tiệm vàng Ngọc Bích (Bắc Giang) do Lê Văn Luyện thực hiện và vụ bắt "bầu" Kiên.

Trước khi bị khởi tố, ông Phan Văn Vĩnh có cấp bậc trung tướng.