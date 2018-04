Nóng 24h qua: Khởi tố tướng công an Phan Văn Vĩnh

Khởi tố nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Phan Văn Vĩnh; Cô giáo bắt học sinh uống nước giặt giẻ lên tiếng, Tài xế bẻ lái cứu hai nữ sinh vẫn chưa thể đền bù thiệt hại…là những thông tin nóng nhất 24h qua.

Khởi tố tướng công an Phan Văn Vĩnh

Ngày 6/4, Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố bị can đối với ông Phan Văn Vĩnh, nguyên trung tướng, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an, để điều tra hành vi liên quan đến đường dây đánh bạc xuyên quốc gia với số tiền lên tới hàng ngàn tỉ đồng.

Quyết định trên đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ phê chuẩn.

Ông Phan Văn Vĩnh, nguyên tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an, trước cửa nhà riêng tại TP Nam Định, tỉnh Nam Định, sáng 17-3 - Ảnh: Huy Thanh

Trước đó, trong quá trình cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ điều tra mở rộng vụ án "Sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền" xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh, thành, cơ quan điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã về Nam Định, nơi ông Phan Văn Vĩnh sống sau khi nghỉ hưu, để làm việc. Sau đó, cơ quan điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã triệu tập ông Phan Văn Vĩnh lên Phú Thọ để làm việc.

Ông Phan Văn Vĩnh sinh tháng 5-1955, quê Nam Định. Ông Vĩnh là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XII, thuộc đoàn đại biểu Nam Định; Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Cô giáo trong vụ bắt học sinh súc miệng bằng nước giặt giẻ lau lên tiếng

Ngày 6/4, cô giáo Nguyễn Thị Minh Hương, người bắt học sinh lớp 3 uống nước vắt từ giẻ lau bảng xảy ra tại Trường Tiểu học An Đồng (huyện An Dương, TP.Hải Phòng) lần dầu lên tiếng.

Cháu P.A đã bị cô giáo chủ nhiệm yêu cầu uống cốc nước được vắt từ giẻ lau bảng

“Hành động của mình với học sinh không phải vì kỳ thị hay ghét bỏ, mà chỉ đơn giản nghĩ là doạ cho trẻ ngoan hơn", "Sự việc là do mình lỡ, bởi vì kinh nghiệm chưa nhiều nên không xử lý kịp, dẫn đến tình huống như thế", cô Hương nói.

Sự việc diễn ra gây phẫn nộ trong dư luận bởi hành vi thiếu chuẩn mực đạo đức, làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới môi trường giáo dục của cô giáo Nguyễn Thị Minh Hương.

Bộ GD-ĐT cũng đã vào cuộc yêu cầu Sở GD-ĐT TP Hải Phòngcó hình thức xử lý nghiêm đối với hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo nghiêm trọng này. Chiều 5/4, cô Hương đã bị đuổi việc.

Tài xế bẻ lái cứu hai nữ sinh vẫn chưa thể đền bù thiệt hại

Liên quan đến vụ tài xế Đỗ Văn Tiến (xã Hòa Bình, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) bẻ lái cứu mạng hai nữ sinh ở Hải Phòng, ngày 6/4 anh Tiến cho biết anh vẫn chưa thể thực hiện việc đền bù thiệt hại do chưa thống nhất được giá đền bù với những chủ xe bị hư hỏng.

Anh Tiến vẫn chưa thống nhất được việc đền bù với chủ xe Toyota bị hỏng

“Chiều 4/4, tôi có hẹn với chủ xe đến để thảo luận về việc đền bù, tuy nhiên anh này đã không đến. Tôi có gọi điện thoại thì anh chủ xe con bảo tôi, sẽ chỉ nhờ cơ quan chức năng kiểm định việc sửa chữa xe của mình sao cho đúng như tình trạng ban đầu", anh Tiến kể.

“Hiện chỉ trông chờ vào phía công an, đợi họ đi lấy hóa đơn từ phía hãng xe về để thống nhất phương án đề bù. Tôi cũng chỉ mong vụ việc sớm được giải quyết để ổn định cuộc sống”, anh Tiến nói.

Tài xế xe tải đánh lái cứu 2 nữ sinh chia sẻ, với số tiền 310 triệu đồng do các mạnh thường quân ủng hộ, anh sẽ dùng vào việc đền bù, giải quyết vụ tai nạn. Số tiền còn dư lại, anh sẽ dùng vào việc làm từ thiện, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, trẻ em lang thang cơ nhỡ.

Hố tử thần nuốt trọn người và xe ở Quảng Ninh

Thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ 30 phút ngày 5/4 tại khu vực trước cửa căn nhà số 218 đường Cao Sơn (Phường Cẩm Sơn, Cẩm Phả, Quảng Ninh) bất ngờ xuất hiện một hố tử thần sụt lún, cuốn theo hai xe máy cùng một người đàn ông xuống hố. Rất may người đàn ông chỉ bị thương nhẹ và sau đó được người dân cứu thoát.

Hố tử thần xuất hiện “nuốt” người và xe ở Quảng Ninh

Sau khi sự cố xảy ra, chính quyền địa phương đã khoanh vùng hiện trường để đảm bảo an toàn, đồng thời huy động nhiều phương tiện xuống hiện trường xử lý sự cố. Nhiều gia đình xung quanh khu vực được di tản để đảm bảo an toàn.

Học sinh đâm trọng thương thầy giáo vì nhắc nhở xoá hình xăm trên cổ

Sáng 6-4, Công an huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình cho biết đang truy bắt Ngô Văn Công (SN 2000, trú xã Ngư Thủy Trung, huyện Lệ Thủy) đang là học sinh Trường THPT Trần Hưng Đạo để làm rõ hành vi đâm thầy giáo chủ nhiệm là anh Nguyễn Văn Tiến (30 tuổi) trọng thương. Được biết, sau khi gây án, Ngô Văn Công đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Thầy Tiến hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới

Vụ việc xảy ra vào sáng 5/4, trong tiết học môn Vật Lý tại lớp 12A6, thầy Tiến có nhắc nhở Công về hình xăm trên người, và cho Công nghỉ học về đi xóa hình xăm. Tuy nhiên Công không đi xoá mà đến 10 giờ 30 cùng ngày, khi thầy Tiến vừa ra đến cổng trường thì bị Công dùng dao bấm dài khoảng 15cm đâm vào bụng rồi vứt dao tại hiện trường và bỏ chạy. Vết thương sâu khiến thầy Tiến gục xuống sân, được đồng nghiệp đưa đến bệnh viện cấp cứu.