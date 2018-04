Nóng 24h qua: Chủ thuê bao đổ xô đi bổ sung ảnh cá nhân vì sợ mất số điện thoại

Thứ Ba, ngày 10/04/2018 20:00 PM (GMT+7)

Lo mất số điện thoại, chủ thuê bao đổ xô đi bổ sung ảnh; Cựu trung tướng Phan Văn Vĩnh nhận sai trong vụ đường dây đánh bạc nghìn tỷ; Tiểu thương phản đối đập chợ Đồng Xuân xây trung tâm thương mại là do hiểu lầm… là những tin tức nóng nhất 24 giờ qua.

Lo mất số điện thoại, chủ thuê bao đổ xô đi bổ sung ảnh

Khách hàng đến bổ sung thông tin cá nhân và ảnh chân dung tại điểm giao dịch của Viettel.

Ngày 10/4, rất đông người dân ở Hà Nội đổ xô đến các điểm giao dịch của các nhà mạng để bổ sung ảnh cá nhân. Bởi, theo Nghị định 49 năm 2017 quy định, nếu thuê bao không cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân sau 30 ngày sẽ bị khóa cả 2 chiều.

Sau 30 ngày kể từ khi bị khóa hai chiều, thuê bao sẽ bị thu hồi về kho số viễn thông để cung cấp cho cá nhân, tổ chức có nhu cầu. 60 ngày sau khi nhận được tin nhắn đầu tiên giục nộp ảnh chân dung, nếu thuê bao không cập nhật thông tin thì số thuê bao có thể bị bán cho người khác.

Các nhà mạng lớn như Vinaphone, Viettel cũng đang hỗ trợ tối đa khách hàng bằng việc mở thêm nhiều điểm đăng ký thông tin thuê bao, hỗ trợ qua các app trên internet như My VinaPhone, My Viettel… Ngoài ra, các nhà mạng cũng cử nhân viên đến tận nhà để bổ sung ảnh chụp chân dung.

Cựu trung tướng Phan Văn Vĩnh nhận sai trong vụ đường dây đánh bạc nghìn tỷ

Cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh. ảnh Tiền Phong.

Ông Phan Văn Vĩnh trong những lần làm việc với Cơ quan điều tra đã thừa nhận những sai trái liên quan đến đường dây đánh bạc qua mạng do Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương điều hành. Cơ quan điều tra đã thu thập được nhiều chứng cứ cho thấy các đối tượng tổ chức đánh bạc trực tuyến từ năm 2013, thu lợi bất chính hàng nghìn tỷ đồng...

Tại khu biệt giam, sức khỏe và tinh thần của ông Phan Văn Vĩnh hoàn toàn bình thường. Được biết, ông Nguyễn Thanh Hóa, nguyên Thiếu tướng, Cục trưởng C50 bị bắt giam trước đó, cũng bình thường. Dự kiến giai đoạn 1 của vụ án dự kiến sẽ kết thúc điều tra vào tháng 7/2018 để chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ.

Liên quan đến vụ việc, chiều qua (9/4), Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã bắt tạm giam thêm 4 đối tượng gồm Châu Nguyên Anh (39 tuổi), Phạm Quang Minh (33 tuổi), Nguyễn Đình Chiến (42 tuổi) và Lê Anh Tuấn (34 tuổi), tất cả đều trú tại Hà Đông, Hà Nội với tội danh “Mua bán hóa đơn trái phép”.

Như vậy tính đến nay, Cơ quan điều tra đã khởi tố 88 bị can, bắt giam hơn 40 người, trong đó tiếp tục truy nã 5 bị can liên quan việc phụ trách các cổng thanh toán cho đường dây cờ bạc do Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương cầm đầu.

Tiểu thương phản đối đập chợ Đồng Xuân xây trung tâm thương mại là do hiểu lầm

Người dân căng băng rôn phản đối đập bỏ chợ Đồng Xuân để xây trung tâm thương mại.

Liên quan đến vụ việc tiểu thương chợ Đồng Xuân (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) ngày 9/4 đã xuống đường phản đối việc đập bỏ chợ để xây trung tâm thương mại, sáng 10/4, đại diện Công ty cổ phần Đồng Xuân – đơn vị chủ quản chợ Đồng Xuân cho biết, việc người dân xuống đường phản đối hoàn toàn là do hiểu lầm.

Theo vị đại diện này, sở dĩ người dân xuống đường phản ứng ngày 9/4 là do trước đó 1 ngày, trên kênh truyền hình VTV1 phát sóng chương trình Chào buổi sáng có đưa tin liên quan đến việc UBND quận Hoàn Kiếm tổ chức tọa đàm lấy ý kiến về việc xây khu chợ Đồng Xuân – Bắc Qua có thể được cải tạo thành trung tâm thương mại.

Ngay trong ngày 9/4, sau khi tiểu thương xuống đường phản đối, UBND quận Hoàn Kiếm đã có văn bản giải thích rằng, đề án của quận nhằm nhận diện giá trị truyền thống hiện nay của chợ Đồng Xuân làm cơ sở, từ đó đưa ra các giải pháp để bảo tồn, phát huy giá trị, nâng cao chất lượng hoạt động thương mại, du lịch, dịch vụ gắn với chỉnh trang đô thị, phát triển chợ Đồng Xuân xứng đáng là là chợ hàng đầu khu vực miền Bắc.

Văn bản do Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long ký nêu rõ: “Không có ý tưởng xây dựng chợ Đồng Xuân – Bắc Qua thành Trung tâm thương mại như các chợ Hàng Da, Cửa Nam…”.

Chủ nhân jackpot 47 tỉ đeo mặt nạ lên nhận giải

Ông Nguyễn Quốc Thịnh công khai tên nhưng đã đeo mặt nạ khi nhận giải.

Ngày 10/4, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam - Vietlott (thuộc Bộ Tài chính) cho biết đã trao giải thưởng hơn 47 tỉ đồng ông Nguyễn Quốc Thịnh. Ông Thịnh đã may mắn trúng giải jackpot sản phẩm Mega 6/45 kỳ quay 264 (mở thưởng tối 30/3) với tấm vé có chứa bộ số 07 - 11- 18 - 28 - 34 - 43.

Mặc dù công khai tên đầy đủ nhưng vị khách hàng này đã quyết định đeo mặt nạ để bảo mật hình ảnh cá nhân. Trước đó, phần lớn khách hàng của Vietlott đều đeo mặt nạ lẫn giấu tên khi nhận giải.

Chia sẻ khi nhận giải, ông Thịnh cho hay, ông đã mua tấm vé Vietlott tại một điểm bán hàng thuộc khu phố 1, thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Khi biết tấm vé trúng giải, ông đã mang tới chi nhánh Vietlott tại Hải Phòng để yêu cầu trả thưởng, và được trả thưởng trong ngày 9/3.

Bình ô-xy phi như tên lửa cắm vào ô tô, người đàn ông thoát chết trong gang tấc

Bình ô xy phi như tên lửa cắm vào ô tô đang lưu thông trên đường.

Sự việc xảy ra vào khoảng 12h trưa 10/4, tại ngã tư Khuất Duy Tiến- Nguyễn Trãi (gần ga đường sắt Cát Linh, Hà Đông), phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Anh Bùi Văn. T. người ngồi trong chiếc xe ô tô gặp nạn cho biết, vào thời gian trên, anh gọi xe ô tô (grab car) lưu thông từ hướng Nguyễn Trãi- Hà Đông. Khi xe ô tô tới gần nhà ga Khuất Duy Tiến- Nguyễn Trãi một bình ô xy dài khoảng 1m không biết từ đâu bay đến cắm vào kính sau ô tô.

Sự việc đã khiến anh T.bị một mảnh kính cắt vào tay chảy máu. Lúc này trên xe có 2 khách khác nhưng may mắn không sao. Tài xế sau đó tấp xe vào lề đường và báo công an.

Ông Lê Hùng Vỹ, Trưởng Công an phường Thanh Xuân Trung cho hay, sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị đã cử cán bộ ra hiện trường làm việc với lái xe và điều tra nguyên nhân vụ việc. Hiện tại, công an vẫn đang làm rõ xem chiếc bình khí màu xanh văng từ đâu ra.