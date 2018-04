Nghẹt thở đào bới đất đá cứu 4 người bị vùi lấp

Thứ Bảy, ngày 14/04/2018 14:05 PM (GMT+7)

Sự việc xảy ra tại ngôi nhà trên đường Điện Biên, TP. Lào Cai khiến 4 người thương vong

Hơn 200 chiến sĩ từ Công an Tp. Lào Cai, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Lào Cai phối hợp cùng các lực lượng cứu hộ tại địa phương thực hiện công tác cứu hộ cứu nạn tại hiên trường.

Trưa 14/4, trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Vương Trinh Quốc, Chánh văn phòng UBND tỉnh Lào Cai cho biết, khoảng 8h sáng cùng ngày, tại số nhà 083 đường Điện Biên, phường Duyên Hải, Tp. Lào Cai, tỉnh Lào Cai đã xảy ra một vụ sạt lở đất nghiêm trọng làm 4 người bị vùi lấp.

Nhận được tin báo của người dân về 1 vụ sạt lở đất khiến 4 người bị vùi lấp, Lãnh đạo Công an tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo hơn 200 chiến sĩ từ Công an Tp. Lào Cai, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh phối hợp cùng các lực lượng cứu hộ tại địa phương nhanh chóng thực hiện công tác cứu hộ cứu nạn tại hiên trường.

Vào thời điểm trên, 4 người thợ hồ đang đào móng nhà, bất ngờ đất từ ta luy dương phía sau đổ sập khiến cả 4 người bị vùi lấp. Móng nhà nằm sát ngay bên thành taluy. Sau nhiều nỗ lực của lực lượng chức năng, sau 1 giờ bới đất tìm kiếm, 2 nạn nhân đã được đưa lên và lập tức được đưa đi cấp cứu (1 nạn nhân đã chết trên đường đến Bệnh viện), 2 nạn nhân còn lại bị vùi sâu dưới lòng đất đến khoảng 11h cùng ngày đã được đưa lên.

Như vậy, đến thời điểm hiện tại đã tìm thấy 4 nạn nhân trong đó 3 người tử vong, 1 người bị thương được đưa đi cấp cứu.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Một số hình ảnh cứu hộ sáng nay Báo Giao thông ghi lại:

Sau 1 giờ bới đất tìm kiếm, 2 nạn nhân đầu tiên đã được đưa lên và lập tức được đưa đi cấp cứu

Nhưng 1 trong hai nạn nhân được đưa lên đầu tiên đã chết trên đường đến Bệnh viện

Danh tính các nạn nhân chưa được làm rõ

11h trưa cùng ngày, 2 nạn nhân còn lại bị vùi sâu dưới lòng đất đến khoảng 11h cùng ngày đã được đưa lên