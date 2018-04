Nam thanh niên đốt chợ để bạn gái “câu like” trên facebook

Thứ Tư, ngày 11/04/2018 21:00 PM (GMT+7)

Ngày 11-4, Công an TP Công an Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang cho biết, đang củng cố hồ sơ xử phạt hành chính đối với Lê Hoàng Vũ (23 tuổi), trú tại phường Tân Quang (TP. Tuyên Quang) về hành vi hủy hoại tài sản…

Trước đó, đêm một ngày cuối tháng 3-2018, một kiốt bán đồ nhựa thuộc chợ Tam Cờ, TP Tuyên Quang xảy ra cháy. Rất may mắn, vụ cháy đã được bảo vệ chợ và người dân kịp thời phát hiện và sử dụng bình chữa cháy để khống chế và dập tắt đám cháy, đồng thời báo cơ quan chức năng.

Góc kiốt bán đồ nhựa xảy ra cháy khi Lê Hoàng Vũ châm lửa đốt mục đích quay phim, chụp ảnh để "câu like"

Quá trình khám nghiệm hiện trường, Công an TP Tuyên Quang xác định đám cháy không phải do tự cháy mà có người cố ý gây hỏa hoạn.

Từ lời khai nhân chứng, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an TP Tuyên Quang làm rõ, kẻ gây ra hỏa hoạn là Lê Hoàng Vũ. Tại cơ quan Công an, Vũ khai nhận, lý do đốt chợ là để bạn gái mới quen qua mạng xã hội đến quay phim, viết bài giật gân trên facebook nhằm “câu like”.

Để thực hiện kế hoạch này, Vũ một mình đến chợ Tam Cờ, thấy có bạt đang che phủ hàng hóa của kiốt bán đồ nhựa (phía cổng phụ của chợ) đã lấy bật lửa châm đốt, sau đó bỏ về nhà nhắn tin cho bạn gái đến để quay phim, viết bài…

Tuy nhiên, do đêm khuya nhà lại ở xa chợ Tam Cờ nên cô bạn gái của Vũ không đến!?.