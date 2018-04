Miền Bắc bắt đầu chuyển mưa rét, nguy cơ cao xảy ra lũ quét

Thứ Sáu, ngày 06/04/2018 09:19 AM (GMT+7)

Tin ngắn Sự kiện:

Đợt không khí lạnh tràn về khiến miền Bắc chuyển mưa rét, vùng núi có nguy cơ xảy ra lũ và lũ quét.

Không khí lạnh tràn về, miền Bắc chuyển mưa rét

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, sáng sớm nay (6/4), không khí lạnh đã tràn xuống nước ta. Khắp miền Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to kèm dông diện rộng, nhiệt độ bắt đầu hạ nhanh.

Càng về trưa, trời càng lạnh, nhiệt độ lúc 10h sáng nay, Hà Nội còn khoảng 22 độ và càng về chiều, nhiệt độ càng giảm, đến 19h chỉ còn 16 độ. Đến đêm, các tỉnh vùng núi rét 12-14 độ, riêng vùng núi cao rét dưới 10 độ. Sang đến ngày mai, cao nhất tại Hà Nội cũng không quá 21 độ.

Từ chiều nay, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ và Tây Nguyên.

Trung tâm đưa ra cảnh báo, đây là đợt không khí lạnh cuối mùa có cường độ khá mạnh, lại tràn xuống đúng thời điểm oi nóng nên nguy cơ cao xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như dông lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Tại Hà Nội, mưa vừa, mưa to sẽ còn kéo đến đầu giờ chiều nay.

Trên lưu vực sông Thao, sông Lô có khả năng xuất hiện 1 đợt lũ nhỏ với biên độ lũ lên từ 1- 2m. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông sẽ ở mức dưới BĐ1.

Riêng các tỉnh vùng núi phía Bắc, cảnh báo nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất và lũ quét, đặc biệt tại các tỉnh như: Sơn La (huyện Yên Châu, Mộc Châu), Hòa Bình (huyện Đà Bắc, Tân Lạc), Yên Bái, Lào Cai.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, dọc khắp từ Thanh Hoá – Thừa Thiên Huế hôm nay cũng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to kèm dông, gió giật. Nhiệt độ cao nhất trong ngày ở các tỉnh Bắc Trung Bộ không nơi nào quá 23 độ, phía Nam ấm 25-28 độ.

Đà Nẵng – Bình Thuận duy trì trạng thái tạnh ráo, ít mây, cao nhất ban ngày ở mức 29-32 độ C, đêm mát mẻ 22-25 độ.

Tây Nguyên và Nam Bộ oi nóng ban ngày, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Trong đó Tây Nguyên tăng thêm khoảng 1 độ so với hôm qua, cao nhất lên mức 33 độ. Còn tại Nam Bộ, tiếp diễn nắng nóng 32-35 độ C.