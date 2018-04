HN: Hàng loạt ô tô bị ném đá trên cao tốc trong đêm

Thứ Năm, ngày 12/04/2018 11:46 AM (GMT+7)

An toàn giao thông Sự kiện:

Nhiều xe ô tô chạy với tốc độ cao trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên bị một số đối tượng lạ mặt ném đá, vỡ kính.

Xe ô tô bị ném đá khi đang lưu thông trên cao tốc Hà Nội- Thái Nguyên. Ảnh T.V

Vụ việc xảy ra vào khoảng 22h đêm 11/4, trên cao tốc Hà Nội- Thái Nguyên, đoạn giáp ranh giữa hai xã Thụy Lâm và Vân Hà, huyện Đông Anh, Hà Nội.

Anh Nguyễn Thái Vinh (Hà Nội), lái xe ô tô bị ném đá cho biết, tối 11/4 anh lưu thông trên cao tốc, hướng từ Thái Nguyên về Hà Nội. Khi xe ô tô của anh tới đoạn giáp ranh giữa 2 xã Thụy Lâm và Vân Hà bất ngờ bị một số đối tượng ném đá thẳng vào kính lái phía trước khiến kính bị rạn, vỡ.

“Rất may, kính xe của tôi chưa bị thủng, nếu không viên đá sẽ bay thẳng vào vị trí người lái, rất nguy hiểm. Cùng thời điểm này có 4 xe ô tô khác cũng bị ném đá gồm 1 xe tải, 1 xe Ford ranger, 1 xe Hyundai, 1 xe taxi Kia Morning. Do có việc bận nên tôi chạy về trước, các tài xế xe còn lại ở lại gọi công an đến làm việc”, anh Vinh cho hay.

Sáng 12/4, lãnh đạo công an xã Vân Hà xác nhận vụ việc trên và cho biết, sau khi nhận được tin báo vụ việc, đơn vị ra kiểm tra hiện trường thấy có 2 xe ô tô bị ném đá và rất may các lái xe không bị thương.

“Sau đó chúng tôi bàn giao hồ sơ cho công an xã Thụy Lâm và đồn công an Liên Hà giải quyết vụ việc. Hiện tại, lực lượng chức năng đang điều tra, làm rõ đối tượng ném đá vào xe ô tô, xử lý theo quy định của pháp luật”, vị lãnh đạo công an xã Vân Hà thông tin.