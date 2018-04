Đường dây đánh bạc ngàn tỉ: Doanh nghiệp thanh toán trung gian "xơi" đậm

Thứ Năm, ngày 12/04/2018 09:00 AM (GMT+7)

Bắt cựu Cục trưởng C50 Nguyễn Thanh Hóa Sự kiện:

Cơ quan điều tra bước đầu xác định các doanh nghiệp thanh toán trung gian hưởng lợi hàng trăm tỉ đồng trong đường dây đánh bạc ngàn tỉ qua mạng.

Liên quan đến đường dây đánh bạc ngàn tỉ qua mạng có sự "tiếp tay" của cán bộ cấp tướng ngành công an, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ vừa khởi tố bị can đối với Châu Nguyên Anh, Giám đốc điều hành Công ty CP thanh toán điện tử VNPT (VNPT EPAY); Phạm Quang Minh, Phó giám đốc kinh doanh VNPT EPAY về tội "Tổ chức đánh bạc" và "Mua bán hóa đơn trái phép".

Nguyễn Đình Chiến, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH đầu tư và phát triển HQ VN (sau đổi tên thành Công ty CP công nghệ TNC), Phó giám đốc Công ty CP CT&T, Phó giám đốc Công ty phân phối thẻ VN và Lê Anh Tuấn, Giám đốc Công ty CP công nghệ TNC, cùng bị khởi tố về tội danh "Mua bán trái phép hóa đơn".

Các công ty thanh toán trung gian được cho là mắt xích quan trọng trong đường dây đánh bạc ngàn tỉ và số tiền mà các doanh nghiệp (DN) này hưởng lợi từ hành vi phạm pháp luật lên tới hơn 258 tỉ đồng.

Cơ quan điều tra bước đầu xác định các bị can trên cung cấp dịch vụ nạp tiền đánh bạc bằng thẻ cào cho đường dây tổ chức đánh bạc Rikvip/Tip.club và mua bán trái phép hóa đơn nhằm hợp thức hóa số tiền do phạm tội mà có.

Châu Nguyễn Anh và Phạm Quang Minh vừa bị khởi tố, bắt giam do liên quan đến đường dây đánh bạc qua mạng - Ảnh: Bộ Công an

Trong vụ án này, tiền tham gia đánh bạc trong đường dây này được thực hiện qua 2 đường chính là cổng thanh toán và hệ thống đại lý. Điều tra bước đầu xác định, tổng số tiền đánh bạc nạp qua các cổng thanh toán là hơn 9.583 tỉ đồng.

Theo tìm hiểu của phóng viên, để con bạc nạp tiền chơi bạc, các đối tượng tổ chức đường dây đã thông qua các pháp nhân do nhóm lập ra hợp tác với các cổng trung gian thanh toán (VNPT EPAY, Ngân Lượng, HOMEDIRECT và Giải trí số) để con bạc có thể sử dụng thẻ cào viễn thông, thẻ game nạp vào game bài.

Ngoài ra, đường dây còn hợp tác với cổng thanh toán quốc gia NAPAS để con bạc nạp tiền từ tài khoản ngân hàng; phát hành thẻ game Vcard và Gocoin để con bạc nạp tiền chơi bạc.

Các cổng trung gian thanh toán cũng đóng vai trò quan trọng trong hoạt động tổ chức đánh bạc trực tuyến nhưng việc quản lý còn lỏng lẻo, khiến các DN trung gian thanh toán như VNPT EPAY, Ngân lượng, Home Direct, Giải trí số dễ dàng cung cấp dịch vụ cho game bài RIKVIP/ TIP.CLUB để con bạc tham gia đánh bài trong thời gian dài.

Liên quan đến 4 lãnh đạo DN vừa bị khởi tố do đã cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến, mua bán hoá đơn nhằm hợp thức hoá đầu vào cho nhóm tổ chức đánh bạc, riêng Công ty CP thanh toán điện tử VNPT (VNPT EPAY) có 2 người gồm Giám đốc điều hành và Phó giám đốc kinh doanh.

Một số dịch vụ mà VNPT EPAY cung cấp, trong đó dịch vụ thanh toán trung gian đã tiếp tay cho đường dây đánh bạc qua mạng- ảnh chụp màn hình

VNPT EPAY được Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), Tập đoàn truyền thông VMG cùng các cổ đông thành lập vào năm 2008 với vốn điều lệ 120 tỉ đồng. Đây là DN chuyên cung cấp dịch vụ thanh toán qua mã thẻ trả trước, thanh toán qua SMS hay ngân hàng cho game online, các dịch vụ trực tuyến trên nền tảng internet, mobile.

Tháng 11-2016, Hội đồng quản trị Công ty Truyền thông VMG bán toàn bộ 7,47 triệu cổ phần của VNPT EPAY đang sở hữu (tương đương 62,25%) cho Tập đoàn UTC Investment của Hàn Quốc.

Đến nay, công ty có 2 cổ đông lớn là Tập đoàn UTC Investment của Hàn Quốc sở hữu 62,25% và VNPT sở hữu 35%.

Trao đổi với báo chí sau khi 2 lãnh đạo VNPT EPAY bị khởi tố, đai diện Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam cho biết hiện số cổ phần của VNPT tại VNPT EPAY là 35 %. VNPT không phải là cổ đông chi phối và không được tham gia điều hành hoạt động của VNPT EPAY.

Cũng theo đại diện VNPT, bộ máy quản lý điều hành hiện nay của VNPT EPAY gồm tổng giám đốc, giám đốc kinh doanh, giám đốc công nghệ và giám đốc tài chính do Hội đồng cổ đông bầu, không phải nhân sự của tập đoàn VNPT.

Với trách nhiệm là cổ đông góp vốn vào VNPT EPAY, tập đoàn VNPT đang tích cực phối hợp với cơ quan công an trong quá trình điều tra, làm rõ vụ án.

Đường dây tổ chức đánh bạc qua mạng do Phan Sào Nam, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty cổ phần VTC Truyền thông trực tuyến - VTC online và Nguyễn Văn Dương, Chủ tịch HĐTV Công ty đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao - CNC cầm đầu.

Cơ quan điều tra cũng đã khởi tố bắt giam cựu Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát Phan Văn Vĩnh và cựu Cục trưởng C50 Nguyễn Thanh Hóa để điều tra hành vi tiếp tay cho đường dây đánh bạc nói trên.