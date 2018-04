Doanh nhân, cựu tướng lĩnh công an “nhúng chàm” vì đường dây đánh bạc rikvip

Thứ Bảy, ngày 07/04/2018 00:30 AM (GMT+7)

Nhiều doanh nhân nổi tiếng và cựu tướng lĩnh công can đã bị khởi tố vì vi phạm liên quan tới đường dây đánh bạc nghìn tỷ qua mạng Rikvip.

Nguyễn Văn Dương (đeo kính) và bị can Phan Sào Nam được xác định giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu.

Bộ Công an cho biết, tháng 7/2016, Bộ Công an đã chỉ đạo lực lượng chức năng tập trung công tác nghiệp vụ điều tra, xác minh và xác lập chuyên án đấu tranh với các đường dây tổ chức đánh bạc quy mô lớn trên không gian mạng, trong đó có Rikvip/Tip.club.

Quá trình đấu tranh chuyên án đã thu thập được nhiều tài liệu phản ánh hoạt động của đường dây tổ chức đánh bạc Rikvip và các đối tượng liên quan, tháng 8/2017, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo chuẩn bị phá án.

Trong thời điểm này, Công an tỉnh Phú Thọ đang tiến hành điều tra vụ án “Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” xảy ra trên địa bàn Phú Thọ và áp dụng biện pháp tố tụng đối với một số đối tượng liên quan đến đại lý cấp 1 nằm trong chuyên án của Bộ Công an.

Lãnh đạo Bộ Công an nhận thấy đây là thời điểm thuận lợi để phá án và đã quyết định giao Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

Cựu thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa và cựu trung tướng Phan Văn Vĩnh.

Từ ngày 29/8/2017, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã đồng loạt tiến hành các biện pháp tố tụng đối với các cá nhân, tổ chức liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua game bài Rikvip/Tip.club.

Tới nay, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định Khởi tố bị can hơn 80 đối tượng, trong đó có Phan Sào Nam (SN 1979, nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty cổ phần VTC Truyền thông trực tuyến - VTC online), Nguyễn Văn Dương (SN 1975, Chủ tịch HĐTV Công ty đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao - CNC). Nam và Dương được cơ quan điều tra xác định giữ vai trong cầm đầu.

Liên quan đến vụ án trên, hai nguyên cán bộ cấp cao củ Bộ Công an là ông Phan Văn Vĩnh – cựu Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát và ông Nguyễn Thanh Hóa, nguyên thiếu tướng, nguyên Cục trưởng Cục cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50), Bộ Công an.

Nguồn thu từ Rikvip được phân chia như thế nào?

Theo Bộ Công an, game bài Rikvip bắt đầu hoạt động từ ngày 18/4/2015, gồm 42 trò mô phỏng các hình thức đánh bạc, hoạt động trái phép thông qua website rikvip.com, rikvip.vn. Tuy nhiên, từ tháng 8/2016 đổi tên thành Tip.club và dưới dạng các ứng dụng cho điện thoại và máy tính.

Nguồn tiền thu lợi bất hợp pháp từ hoạt động đánh bạc trực tuyến được các đối tượng hợp thức hóa bằng nhiều thủ đoạn.

Để tham gia, con bạc tạo tài khoản và nạp tiền mua điểm ảo trong game, gọi là RIK, thông qua nạp thẻ viễn thông (Viettel, Mobifone, Vinaphone), nạp thẻ game (Zing, Gate, Vcoin, Megacard, GoCoin, Vcard), nạp từ tài khoản ngân hàng hoặc mua trực tiếp qua hệ thống đại lý.

Sau khi thắng - thua, con bạc có thể quy đổi RIK thành tiền, thông qua bán cho đại lý hoặc hiện vật có giá trị là mã thẻ viễn thông, mã thẻ game, nạp tài khoản điện thoại, thông qua các cổng trung gian thanh toán.

Theo kết quả điều tra, từ 18/4/2015 đến 29/8/2017 có gần 50 triệu tài khoản người chơi thực trên hệ thống Rikvip/Tip.club. Nếu trung bình 1 con bạc có 3 tài khoản thì tổng số tương đương trên 14 triệu con bạc.

Điều tra bước đầu xác định, tổng số tiền đánh bạc nạp qua các cổng thanh toán là hơn 9.583 tỉ đồng (342 tỉ đồng/tháng), trong đó, tiền từ thẻ viễn thông và thẻ game là 9.296 tỉ đồng, chiếm 97%; tiền từ các ngân hàng là 168 tỉ đồng, chiếm 1,75%. Tiền tham gia đánh bạc qua các đại lý được giao dịch trực tiếp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản qua ngân hàng, bước đầu xác định khoảng 5.631,5 tỉ đồng.

Số tiền hơn 9.583 tỉ đồng thu được qua các cổng thanh toán sẽ được phân chia cho các doanh nghiệp viễn thông, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trung gian thanh toán, doanh nghiệp phát hành thẻ game, nhóm đối tượng tổ chức (Dương, Nam, Trung, bao gồm cả chi phí vận hành và một phần nhỏ hạch toán vào các pháp nhân CNC, VTC online, Nam Việt) và trả thưởng cho con bạc.

Trong đó ước tính: Doanh nghiệp viễn thông hưởng khoảng 1.402 tỉ đồng (tương đương 16% tổng giá trị thẻ viễn thông); doanh nghiệp trung gian thanh toán hưởng khoảng 258,4 tỉ đồng (riêng GTS hưởng khoảng 217,8 tỉ đồng); nhóm Nguyễn Văn Dương hưởng khoảng 1.600 tỉ đồng; nhóm Phan Sào Nam và Hoàng Thành Trung hưởng khoảng 1.850 tỉ đồng; 2.645 tỉ đồng trả thưởng cho con bạc.

Sau khi chiếm hưởng số tiền bất hợp pháp, các đối tượng tổ chức đánh bạc dùng nhiều thủ đoạn khác nhau để hợp thức hóa nguồn tiền, như đầu tư các dự án, góp vốn kinh doanh, mua bất động sản, gửi tiết kiệm, chuyển đổi thành vàng, ngoại tệ, chuyển ra nước ngoài (Phan Sào Nam gửi 3,5 triệu USD tại ngân hàng Bank of Singapore)…

Bộ Công an cho biết, hiện Cơ quan điều tra đang xác minh về số tiền từng bên được hưởng để thu hồi theo quy định của pháp luật. Cơ quan điều tra đã thu giữ, phong tỏa, niêm phong tổng tài sản trị giá hơn 1.238 tỉ đồng (gồm 1.046,2 tỉ đồng tiền mặt, 20 căn hộ trị giá 192,6 tỉ đồng) và 12 xe ô tô (chưa định giá).