Bộ Công an yêu cầu siết chặt kỷ cương, phòng ngừa sai phạm trong lực lượng

Thứ Bảy, ngày 07/04/2018 07:50 AM (GMT+7)

Bộ Công an yêu cầu công an các đơn vị, địa phương tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, chủ động phát hiện sớm các trường hợp cán bộ, chiến sĩ vi phạm pháp luật để kịp thời ngăn chặn, xử lý, tinh lọc đội ngũ cán bộ.

Bộ Công an yêu cầu công an các đơn vị, địa phương tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương. (Ảnh minh họa)

Ngày 6/4, Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành Công điện số 795/BCA-V11 gửi Công an các đơn vị, địa phương về việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phòng ngừa sai phạm, suy thoái trong Công an nhân dân.

Theo Công điện, thời gian qua công an các cấp đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, xây dựng lực lượng Công an nhân dân. Kỷ luật, kỷ cương từng bước được chấn chỉnh; đoàn kết nội bộ được tăng cường; cán bộ, chiến sĩ nỗ lực rèn luyện phấn đấu, xuất hiện nhiều tấm gương dũng cảm chiến đấu, anh dũng hi sinh trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh, trật tự...

Tuy nhiên, Bộ Công an cũng nhìn nhận, bên cạnh những thành tích đạt được, tình hình vi phạm pháp luật, kỷ luật, điều lệnh nội vụ trong Công an nhân dân thời gian gần đây vẫn còn xảy ra. Trong đó có nhiều vụ việc vi phạm nghiêm trọng như: Bao che, tiếp tay cho tội phạm, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản…; thậm chí có trường hợp là cán bộ lãnh đạo chỉ huy, sĩ quan cao cấp.

Công điện nêu rõ, để tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, chủ động hơn nữa trong phòng ngừa sai phạm, suy thoái nhằm nâng cao uy tín và tăng cường xây dựng hình ảnh đẹp của lực lượng Công an nhân dân, yêu cầu cấp ủy, thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm Công văn của Bộ Công an về siết chặt, kỷ luật, kỷ cương và chấn chỉnh công tác cán bộ;

Bộ Công an yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương chủ động phát hiện sớm các trường hợp cán bộ, chiến sĩ vi phạm pháp luật, kỷ luật, có dấu hiệu suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá", nhũng nhiễu, xa rời, vô cảm trước nhân dân, lợi dụng cương vị công tác, chức quyền làm tổn hại lợi ích chung và lợi ích chính đáng của nhân dân hoặc bị mua chuộc, lôi kéo bởi các phần tử xấu, "lợi ích nhóm"… để kịp thời ngăn chặn, xử lý, tinh lọc đội ngũ cán bộ ở tất cả các cấp công an.

Nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra, đảm bảo phương châm “chủ động, không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, chú trọng các lĩnh vực phức tạp, nhạy cảm, dễ phát sinh sai phạm. Khi có các vụ việc phức tạp được dư luận, báo chí phản ánh, cơ quan thanh tra, kiểm tra phải chủ động nắm tình hình, nếu cần thiết phải có kế hoạch tổ chức thanh tra, kiểm tra để làm rõ thông tin, đề xuất giải quyết dứt điểm, không để phức tạp, kéo dài.

Bộ Công an cũng yêu cầu công an các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định, chủ động cung cấp cho cơ quan báo chí, tuyên truyền những thông tin về kết quả, thành tích công tác, những đóng góp, hy sinh của cán bộ, chiến sĩ, trong đó có kết quả điều tra, khám phá các chuyên án, vụ án lớn về đấu tranh phòng, chống tội phạm thuộc lĩnh vực, địa bàn quản lý...