Bắt học sinh uống nước giẻ lau vì cô giáo còn “trẻ người, non dạ”?

Thứ Năm, ngày 05/04/2018 18:30 PM (GMT+7)

“Không thể bí quá là làm theo bản năng, bột phát nghĩ ra trò như vậy được”, TS. Nguyễn Tùng Lâm bức xúc.

Cháu P.A đã bị cô giáo chủ nhiệm yêu cầu uống cốc nước được vắt từ giẻ lau bảng

Liên quan tới sự việc cô giáo bắt học sinh lớp 3 uống nước vắt giẻ lau bảng xảy ra tại Trường Tiểu học An Đồng, huyện An Dương, TP.Hải Phòng gây phẫn nộ, chiều 5/4, bà Trần Thị Ngọc Bảo, Hiệu trưởng trường Tiểu học An Đồng cho biết, Hội đồng Sư phạm nhà trường đã quyết định chấm dứt hợp đồng lao động với cô giáo Nguyễn Thị Minh Hương. Cô giáo Hương là người phạt học sinh súc miệng bằng nước vắt từ giẻ lau bảng.

Ông Đặng Tăng Thông - Trưởng phòng GDĐT huyện An Dương cho biết, cô Hương mới tốt nghiệp và đang dạy hợp đồng tại Trường Tiểu học An Đồng được vài tháng. Do còn trẻ người non dạ nên giáo viên này mới có hành động như vậy.

Trao đổi với PV, ông Lê Văn Cường - Phó Chủ tịch UBND huyện An Dương bày tỏ: “Với cương vị một lãnh đạo phụ trách ngành giáo dục của huyện, tôi thấy, nếu một nhà giáo trong xã hội hiện đại lại xử sự với học sinh như vậy là không thể chấp nhận được. Huyện đã yêu cầu đuổi việc giáo viên này”.

Cũng theo ông Cường, hiện tại sức khỏe, tinh thần của học sinh bị cô giáo bắt uống nước giẻ lau đã ổn định.

“Huyện đề nghị đưa bé đi giám định sức khỏe nhưng gia đình nói không cần thiết, vì vậy chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi sức khỏe cháu bé”, ông Cường nói.

Bày tỏ bức xúc về hành động của cô giáo, TS. Nguyễn Tùng Lâm, Chủ tịch Hội Tâm lý học Hà Nội nói: “Cô giáo có uống được cái thứ nước đó không mà bắt học trò uống? Thử hỏi, nếu là con cô, cháu cô bị bắt uống nước giặt giẻ lau thì cô sẽ thế nào. Không thể bí quá là làm theo bản năng, bột phát nghĩ ra cái trò như vậy được. Cô giáo này thiếu đạo đức, không làm tròn trách nhiệm, năng lực sư phạm ứng xử với học trò rất kém”.

Theo TS.Nguyễn Tùng Lâm, đây là hành động ảnh hưởng đến tư cách, hình ảnh nhà giáo. Vì thế, để giảm thiểu tình trạng giáo viên bạo lực với học sinh, TS Lâm đề nghị các trường phải tập huấn về giá trị sống và kỹ năng sống cho giáo viên. Bởi nếu giáo viên ứng xử không tốt với trẻ sẽ tạo tính cách xấu, làm thui chột đức tính tốt đẹp vốn có của trẻ.

Mặt khác, trong nhà trường phải có buổi sinh hoạt tập thể, trao đổi để chia sẻ những bí quyết để dạy học sinh hiệu quả nhất.

Trước đó, như đã đưa tin, gia đình cháu P.P.A (học sinh lớp 3A5, Trường Tiểu học An Đồng, huyện An Dương, TP.Hải Phòng) phản ánh việc cách đây khoảng 2 tuần, do nói chuyện trong lớp, cháu P.A đã bị cô giáo chủ nhiệm là cô Nguyễn Thị Minh Hương yêu cầu uống cốc nước được vắt từ giẻ lau bảng. Cháu đã thực hiện theo yêu cầu của cô. Cháu sợ nên không nói với ai.

Sự việc đang gây nên sự phẫn nộ bởi hành vi thiếu chuẩn mực đạo đức, làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới môi trường giáo dục của cô giáo Nguyễn Thị Minh Hương.