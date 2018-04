Trẻ bị viêm hô hấp, viêm VA dai dẳng phải làm thế nào?

Thứ Sáu, ngày 06/04/2018 00:00 AM (GMT+7)

Con bị viêm mũi họng, viêm VA, chảy nước mũi quanh năm. Trong buổi Giao lưu trực tuyến mới đây với PGS.TS, Thầy thuốc nhân dân Đinh Ngọc Sỹ - Nguyên Giám đốc bệnh viện Phổi trung ương về chủ đề viêm hô hấp cho trẻ do báo Đất Việt tổ chức. Đã có rất nhiều mẹ gửi câu hỏi về để được bác sỹ giải đáp.

Chị Khánh Thi, 27 tuổi, ở TP.Vinh, Nghê An gửi câu hỏi:

“Con trai em nay được 13 tháng tuổi. Bé rất hay bị viêm mũi họng, viêm VA trung bình mỗi tháng 1 lần, tháng trước bé bị viêm loét họng và còn có mủ nữa. Mỗi lần bị là bé sổ mũi, sốt cao, quấy khóc. Con như thế mẹ cũng ốm theo luôn.

Em không biết viêm mũi họng, viêm VA nguyên nhân do đâu và cần làm những gì để hạn chế tình trạng trên? Bé lớn hơn một chút em có nên cho bé đi nạo VA không ạ?”

PGS.TS. Thầy thuốc nhân dân Đinh Ngọc Sỹ trả lời mẹ Khánh Thi

GS.TS Đinh Ngọc Sỹ tư vấn cho các mẹ chăm con nhỏ

“Trẻ con ở tầm tuổi dưới 4 tuổi như con chị Khánh Thi rất dễ bị những bệnh về mũi họng và một trong các bệnh đó là viêm họng, viêm VA (lớn hơn thì người ta thường gọi là viêm amidan).”

Giải thích về bệnh này, Bác sỹ cho hay: “Ở trẻ con, VA là một hệ thống bạch huyết bao xung quanh hầu họng, khi bị viêm thì nó dầy lên khiến bé bị ho, khó thở, sốt, thậm chí xuất huyết. Đây là bệnh thường gặp nhất ở trẻ em và nguyên nhân chủ yếu là do virus”.

Viêm họng ở trẻ

Khi trẻ bị viêm mũi họng việc đầu tiên là nên làm sạch mũi họng cho trẻ bằng nước muối sinh lý, các loại thuốc sát khuẩn mũi họng cho bé là cần thiết trước để loại dịch mũi, đờm - đây là những môi trường cho virus, vi khuẩn phát triển. Trẻ ho, sốt ta sẽ kiểm soát nó bằng các các thuốc hạ sốt, thuốc giảm ho, long đờm… cho bé giảm triệu chứng trên và điều quan trọng là tăng cường sức khỏe đường hô hấp cho trẻ để cơ thể trẻ tự loại bỏ virus, vi khuẩn trước khi tính đến chuyện sử dụng kháng sinh. Vì kháng sinh không có tác dụng diệt virus.

Ngoài ra, PGS Đinh Ngọc Sỹ cũng khuyên rằng: “Nếu bé bị viêm Viêm VA nhiều lần và lớn lên vẫn bị thì có thể đi nạo VA, bởi vì VA là tổ chức sản xuất ra tế bào để chống lại sức nhập của vi khuẩn, virus nhưng khi đã viêm thì thay vì chức năng bảo vệ, nó tạo thành một ổ nhiễm khuẩn và cần phải loại bỏ. Thông thường thì trong khoảng 2-3 tuổi là có thể đi nạo được rồi.”

PGS.TS.Thầy thuốc Đinh Ngọc sỹ ngồi bên phải

Câu chuyên về Bà Mẹ Bình Dương có con bị viêm mũi họng, viêm VA quanh năm

Mẹ: Nguyễn Thị Loan - Mẹ bé Min 4 tuổi

SĐT: 01676909440

Địa chỉ: 271B/2, KP1B, phường An Phú, Thuận An, Bình Dương

Từ khi mới sinh cho đến lúc cu Min được 4 tuổi, Chị Loan luôn trong trình trạng sẵn sàng ôm Min đi viện chỉ vì viêm mũi họng, viêm hô hấp: “Bé cứ bị ho, nước mũi cứ chảy rây rớt suốt. Quanh năm đi viện, uống thuốc thì chỉ bớt ho chứ mũi vẫn cứ chảy, trung bình 1 tháng hoặc hơn 1 tháng là nó lại ho lại. Ho 2,3 hôm là sốt 38­ độ nếu cứ để là nặng lên, nên thấy hiện tượng ho là chị phải cho đi khám ngay”. Chị Loan chia sẻ

Khi được 3 tuổi là thời kỳ Min bị nặng nhất “Lúc đó bé ho nhiều, sốt cao, chị mang đi viện lần này nặng hơn lần trước, nước mũi nó chảy nhiều và đặc, buổi tối ngủ nó khó thở, nó thở mạnh lắm, chị hay bảo con thở như trâu á, nó cứ hì hục, hì hục cả đêm như kiểu nước mũi nó chảy ra mà nghẹt lại không thở nổi vậy. Chị đi viện tái khám lần thứ 3 thì bác sỹ soi họng bảo VA của bé sưng to lắm, phải nạo.

Cu Min đi chơi cùng mẹ và chị gái

May mắn đến với mẹ con chị Loan khi chị tìm được sản phẩm Bảo Khí Nhi Plus: “Min uống Bảo Khí Nhi Plus được khoảng 3-4 ngày, chi thấy bé ho nhiều hơn, đàm văng ra nhiều cả cục. Sử dụng được 1 tuần thì hết hẳn ho, mũi họng sạch sẽ, khô ráo luôn”.

“Từ lúc uống Bảo Khí Nhi Plus một đợt 3 tháng mình cho bé nghỉ uống đến giờ là gần 1 năm rồi đó, Min không phải dùng kháng sinh cũng không phải đi viện lần nào nữa. mũi của nó cũng khô luôn.” Chị vui vẻ

Chi Loan chi sẻ kí kíp hỗ trợ trị viêm mũi họng cho con tại đây

Nếu mẹ còn câu hỏi nào với chị Loan , mẹ đừng ngần ngại gọi tới SĐT: 01676909440 của chị Loan để được chị Loan chia sẻ kinh nghiệm trị viêm hô hấp cho con nhé.

Các Mẹ đã dùng Bảo Khí Nhi Plus khẳng định:

- Sau 5-7 ngày: sổ mũi, đờm (đàm), ho giảm rõ rệt

- Sau 7-10 ngày: bé giảm khò khè

- Sau 2-3 tháng: bé giảm tái phát viêm hô hấp, viêm phế quản hiệu quả

Sử dụng được cho trẻ từ 4 tháng tuổi trở lên nếu ít bị nôn trớ

Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.